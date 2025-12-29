Zulma Guzmán viajó a Argentina tras la muerte de las dos menores envenenadas con talio: Fiscalía

Noticias RCN conoció el documento con la solicitud formal para pedir la extradición de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos menores a inicios de año, tras darles frambuesas cubiertas con chocolate infectadas con talio.

Según la fiscalía, un mes antes del crimen Guzmán habría buscado información en Internet sobre los efectos del metal. Además, las autoridades han comprobado que la mujer estaba en Colombia cuando ocurrieron los hechos y una semana después viajó a Argentina.

El documento menciona que Zulma Guzmán “coordinó el envío del alimento envenenado a la mencionada vivienda, por lo que se le atribuye la autoría del delito de homicidio con circunstancia de agravación cuando la víctima es niño, niña o adolescente”.

Cabe recordar que, de acuerdo con las autoridades, las frambuesas infectadas fueron entregadas por un mensajero por orden de Guzmán, quien hoy se encuentra en delicado estado de salud en una clínica del Reino Unido.

Además, lograron establecer que para la fecha en que fue entregado el producto, Guzmán estaba en Colombia. Fue la semana siguiente, tras conocer la muerte de las menores, que la mujer habría salido con rumbo a Argentina.

El testimonio del mensajero

La solicitud de extradición, de 15 páginas, incluye toda la investigación hecha por los fiscales seccionales de Bogotá en abril de este año, cuando se confirmó la causa de muerte de las dos menores.

La investigación se centra en los hechos que afectaron a tres menores de edad: dos fallecidas y una en estado crítico, con compromiso de órganos vitales —sistemas neurológico, respiratorio, cardiovascular, renal, metabólico y hematológico—, cuya vida estuvo en riesgo de no mediar atención médica oportuna.

Asimismo, contiene las declaraciones del domiciliario que llevó las frambuesas a la vivienda en las que estaban los niños.

El hombre confirmó que fue contactado a través de una aplicación de mensajería para llevar un domicilio en Bogotá. El paquete, según dijo, fue entregado por una mujer en una bolsa de papel sellada, que posteriormente fue rechazada por los destinatarios, ya que no había sido solicitada.

En su declaración, el mensajero contó que tras el rechazo del paquete, canceló la entrega a través de la plataforma, pero después recibió una llamada de Guzmán solicitando que intentara de nuevo la entrega haciéndola pasar por un regalo de la empresa de mensajería.

Las búsquedas de Guzmán relacionadas con el talio

La Fiscalía también logró evidenciar que días antes del crimen, Zulma Guzmán había usado redes sociales y otras plataformas para hacer búsquedas relacionadas con el uso del talio y otros químicos.

Las autoridades han calificado el hecho como de “extrema gravedad”, toda vez que las menores murieron por la ingesta de talio, una sustancia altamente tóxica y cuya comercialización está prohibida en Latinoamérica.

Debido a esto, el ente investigador emitió circular roja en su contra, para lograr su captura y posterior extradición al país.