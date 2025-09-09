CANAL RCN
Colombia

Revelan detalles de la inspección en Andrés DC tras incidente de quemados: ¿Qué se encontró?

Clientes quedaron con quemaduras por un incidente ocurrido a finales de la semana pasada.

Andrés DC.
Andrés DC. Foto: Andrés Carne de Res.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
02:55 p. m.
En la noche del viernes 5 de septiembre ocurrió un incidente en una sede de Andrés Carne de Res que resultó con clientes lesionados.

Los detalles los dio a conocer Javier Moreno por medio de redes sociales. Señaló que acudió a Andrés DC en Bogotá, junto a otras personas. Sin embargo, la noche se volvió una pesadilla cuando una máquina de humo falló.

¿Qué pasó en Andrés DC?

Otra clienta, identificada como Andrea Rozo, habló con La FM sobre lo ocurrido. El incidente se presentó en el quinto piso y los demás clientes notaron que la máquina estaba liberando más humo de lo normal.

El momento tenso se dio cuando hubo un fuerte y extraño ruido. Los clientes afectados afirmaron que hubo chispas, las cuales les causaron quemaduras en primer y segundo grado en la cara, pecho y espalda, entre otras zonas.

A través de un comunicado, Andrés DC se pronunció: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados”. Como primera medida, se decidió suspender el uso de las máquinas para revisarlas y cerciorarse que no hay riesgo alguno.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó inspeccionar el lugar. Asimismo, la Secretaría de Gobierno informó que iba a hacer la respectiva visita.

“Protocolos se encuentran al día”: detalles de la inspección

Por medio de otro comunicado del lunes 8 de septiembre, Andrés DC señaló que la inspección se llevó a cabo por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Chapinero, Secretaría de Salud, Bomberos y la Policía.

“Se verificó que todos los protocolos se encuentran al día, contando en todo momento con el acompañamiento, la apertura y la colaboración de nuestro equipo”, sostuvo la administración.

Sumado a ello, las autoridades dieron una serie de recomendaciones, tales como retirar la máquina de humo que estuvo detrás del incidente. Andrés DC informó que esto ya se realizó después del hecho.

