¿Quién es el primer y gran amor de Gustavo Petro?

Se trata de Mary Luz Herrán, el primer amor de Gustavo Petro, la mamá de sus hijos mayores quien lo acompañó desde que estaba en el M-19, en una entrevista exclusiva con Noticias RCN contó detalles hasta ahora desconocidos del nuevo presidente de la república.

Por ahí dicen que el amor se transforma y la relación entre el nuevo mandatario y Mary Luz es una prueba de ello, porque a pesar de haber sostenido una relación por casi 16 años, aun los une sus ideales, sus batallas y lo que alguna vez se prometieron desde la clandestinidad.

‘‘Yo le dije que iba a ser presidente’’

‘‘Pues la vez que estábamos los dos en un cambuche en el sur del Tolima le dije: ¡Tú vas a ser presidente!, y fue posible, ya es presidente’’, dijo la exesposa de Petro.

Esta mujer santandereana fue su compañera de luchas políticas dentro de la guerrilla, en la desmovilización y en el arranque de su carrera política, oriunda de Barrancabermeja, estaba en quinto de bachillerato y tenía apenas 16 años cuando conoció Petro, diez años mayor, quien se le presentó como el comandante Andrés.

¿Cómo llega una bumanguesa a la vida de Gustavo Petro?

''Él llega a mi vida avasallador, no sé cómo fue, yo tenía muchos problemas de seguridad, ya me habían torturado, ya me habían detenido, ya le habían hecho un atentado a mi padre, se lo habían llevado varios días, y creo que fue mi tabla de salvación, si no, no estaría viva en este momento''.

El 8 de marzo de 1990, el M-19 se desmovilizó. Mary Luz y Gustavo cambiaron la clandestinidad para empezar una vida en la ciudad. Un año después nació Andrea, la primera hija del matrimonio y dos años después llegó Andrés, ambos los bautizaron en honor a sus alias dentro del M-19. Andrea vive en París y ya es madre de dos hijos mientras que Andrés, vive como asilado político en Canadá, ambos lejos de la política.

¿Cómo es esa relación con Petro?

''Es muy respetuoso, Gustavo nunca me ha hecho ‘no lo hagas’, Gustavo nunca me ha dicho ¿qué hiciste?, Gustavo nunca me ha dicho ‘la embarraste’ porque sabe que soy una mujer con formación política''.

Quien en su momento fue el gran amor de Gustavo Petro, hoy sigue enganchada en la política y lo acompaña en el Pacto Histórico.

¿Cuál es ese papel dentro de la campaña?

Salí a hacer lo que yo soy, es decir, una mujer política organizadora de cosas, siempre quiero organizar, ir más allá de todo, no me cansé de estar aquí en Bogotá organizando Colombia Humana, fui candidata al Consejo en el 2019 y luego candidata al Senado y decidí expandirme hacia Colombia.

¿Cómo es la relación con Verónica Alcocer?

Yo soy una mujer con formación somos totalmente distintas, nada que ver, ella está en su función de lo que ella hace de lo que le gusta hacer y lo hace bien a su manera y yo lo hago bien a mi manera, pero yo soy la mujer política que hace un trabajo con la gente y para la gente y ella tendrá también ahora como primera dama una función especial con algunos sectores específicos de Colombia que también la quieren ver y quieren ver que ella trabaja para ellos.

¿Qué le quedó de todos esos años al lado de Petro?

Valió la pena porque pensamos siempre lo mismo, porque estamos convencidos de que este país merece un futuro mejor, un presente que estamos sintiendo y valió la pena todo lo que vivimos empezando nuestro romance, fue mi gran maestro político, mi formador, me hizo una mujer más fuerte.