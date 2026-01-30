Mujer evitó que un médico les implantara anticonceptivos vencidos a sus hijas en Bogotá

La Policía capturó el jueves 29 de enero a un hombre que quería implantarles anticonceptivos irregulares a dos adolescentes de 14 y 15 años en Bogotá.

El punto de partida del indignante caso fue la denuncia que hizo la mamá en Teusaquillo. Resulta que ella las acompañó a la cita, pero notó que el médico les suministró anticonceptivos que estaban vencidos desde hace más de tres años.

Médico podría ir a la cárcel en pocas horas

Acto seguido, hizo que fueran retirados y acudió ante la Policía. El médico de 64 años deberá responder por corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Durante el procedimiento, la mamá pidió ver los empaques de los anticonceptivos; pero el hoy capturado no se los dio en un primer intento. Después ella pudo comprobar que habían vencido entre septiembre de 2017 y septiembre de 2022.

Anticonceptivos vencidos desde 2017 y 2022

La implantación de anticonceptivos consta de colocar unas varillas en la cara interna del brazo, según explica Mayo Clinic. Es un método a largo plazo con dosis baja y reversible en caso de desearlo.

El objetivo es que inhiba la ovulación y aumente el tamaño de la mucosidad generada en el cuello del útero, un método que dificulta la llegada de los espermatozoides al óvulo.

La varilla, que no mide más que un fósforo, debe cambiarse cada tres meses. Aunque, se puede quitar en cualquier momento, si así lo desea la paciente. Un punto clave es que no tiene estrógenos, lo que es igual a que se quita el riesgo de que haya coágulos de sangre.

Profamilia recalca que tiene una efectividad del 99.5 %, pero no es recomendable para todas. Puede haber efectos colaterales si alguna tiene antecedentes de alergias, coagulación de sangre, complicaciones cardiacas, tumores en el hígado, familiares con cáncer de mama e inestabilidad en el periodo menstrual.