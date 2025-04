Lucho Herrera responde a orden de investigación por presuntos hechos delictivos en Fusagasugá

El exciclista colombiano Luis Alberto, 'Lucho Herrera' emitió un comunicado oficial este 21 de abril, en el que se pronunció públicamente sobre una decisión judicial que ordena investigar su presunta vinculación con hechos delictivos ocurridos hace más de dos décadas en Fusagasugá, Cundinamarca.

Lucho Herrera respondió a orden que pide investigarlo

De acuerdo con Herrera, fue informado de esta decisión a través del noticiero Noticias Uno, que reportó la orden de un juez penal del circuito de esa ciudad para compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue su posible participación en casos relacionados con la desaparición forzada y homicidio de campesinos en la región.

El excampeón del ciclismo colombiano explicó que esta medida se basa en declaraciones de personas ya condenadas por delitos graves, quienes habrían implicado su nombre en el marco de sentencias negociadas.

Según Herrera, estos testimonios provienen de individuos que pertenecen a estructuras armadas ilegales, por lo que rechazó tajantemente dichas afirmaciones.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro, a trabajar de forma honesta”, señaló en el documento, en el que también aseguró que su trayectoria ha sido la de un ciudadano trabajador y padre de familia.

Herrera recordó que en 2016 ya había tomado acciones legales para solicitar información ante la Fiscalía y denunciar presiones indebidas, luego de haber sido víctima de amenazas, extorsiones y secuestros.

Además, indicó que tan pronto fue notificado de esta nueva compulsa de copias, buscó asesoría jurídica y se puso a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier duda conforme a la ley.

¿Por qué pidieron investigar a Lucho Herrera?

También reafirmó su disposición a dar declaraciones públicas que permitan aclarar su situación y demostrar su total inocencia.

Finalmente, Herrera aseguró que, a través de sus apoderados, ya manifestó a la Fiscalía su voluntad indeclinable de colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento judicial que sea necesario.

El exciclista concluyó agradeciendo a quienes han expresado su respaldo y a los medios de comunicación por su cobertura informativa, reiterando su disposición a ofrecer las declaraciones necesarias una vez los procedimientos legales lo permitan.