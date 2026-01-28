Abren investigación contra ‘Lucho’ Herrera por la desaparición de cuatro personas

La Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto Herrera Herrera, más conocido como ‘Lucho’ Herrera, el reconocido ciclista que ganó la Vuelta a España en 1987.

RELACIONADO Lucho Herrera responde a orden de investigación por presuntos hechos delictivos en Fusagasugá

Los hechos radican en la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá en 2002 y en la que hubo participación de paramilitarismo. Para aquel tiempo, había presencia de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare.

¿Por qué investigarán a Herrera?

Se cree que los hermanos Herrera contactaron al grupo para que secuestraran a cuatro personas que estaban en predios aledaños a una propiedad de su familia. La desaparición se dio el 23 de octubre de 2002.

En 2008, se encontraron los cuerpos de dos de las víctimas en Silvania, municipio cercano a Fusagasugá. Los restos fueron entregados a las familias en diciembre de 2025. Aún no se sabe dónde están los cadáveres del otro par.

Con esta decisión, el reconocido ciclista será vinculado en una indagatoria, la cual se llevará a cabo el 6 de febrero. Deberá responder por desaparición forzada.

El proceso contra su hermano

Un punto importante es que su hermano, Rafael Herrera Herrera, también será investigado. Aunque también está vinculado a un proceso de presunto acceso carnal violento contra una menor de edad.

Es importante recordar que en abril de 2025, el campeón de La Vuelta se pronunció: “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”. Herrera aseguró que quieren enlodar su nombre y trayectoria.

En la historia del ciclismo colombiano, el nombre de Herrera tiene un capítulo aparte. A inicios de los 80, compitió en La Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, esta última se la ganó en 1982 con el equipo Freskola.

Además, La Vuelta a Colombia la conquistó en 1984, 1985, 1986 y 1988. El auge en su carrera llegó en 1987, cuando ganó la competencia española. Su rostro ensangrentado se volvió una imagen icónica.