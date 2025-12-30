Nuevos detalles sobre la misteriosa muerte de una mujer en conocido centro comercial de Bogotá

Hay consternación en Bogotá por la extraña muerte de una mujer en un reconocido centro comercial por el norte. En las últimas horas, se conocieron más detalles.

El hecho se presentó durante la mañana del lunes 29 de diciembre en el centro comercial Santafé, el cual queda por la calle 185 con autopista Norte. La mujer, de quien no se reveló su identidad, tenía 65 años.

Centro comercial se pronunció

A través de un comunicado, la administración se pronunció. En primer lugar, señaló que el suceso ocurrió aproximadamente a las 8:14 a.m. También se activaron los protocolos pertinentes y extendió sus condolencias a los familiares.

Acompañamos este doloroso momento con profundo respeto y consideración, y hacemos un llamado a la prudencia, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de la información.

La información inicial se centró en que se habría quitado la vida. Posteriormente, tanto la Policía como el CTI confirmaron esta versión. La FM conoció cómo ocurrió, acorde a lo revelado por las autoridades.

No se conoce quién era la mujer

Por un lado, se supo que la mujer ingresó al centro comercial antes de que todos los locales estuviesen abiertos. Es decir, solamente prestaban servicio los bancos y la zona del gimnasio.

Las cámaras de seguridad siguieron al detalle su camino. La mujer llegó hasta el tercer piso e intentó saltar, pero sin lograr su cometido. Segundos después, lo volvió a hacer y cayó hasta el primer piso.

De acuerdo con lo mencionado por La FM, su cabeza impactó con el suelo. El cuerpo de vigilancia y los clientes la socorrieron, pero en ese momento ya no presentaba signos vitales.

Al momento de hacer el levantamiento, no se encontraron documentos para conocer de quién se trataba. Solamente tenía una sudadera azul oscura y un saco rosado.