Bogotá incauta 2,7 millones de dólares en productos de tecnología falsificados

En seis operativos simultáneos contra la falsificación de productos tecnológicos y el contrabando, integrantes de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Fiscalía General de la Nación lograron incautar 2,7 millones de dólares en cinco establecimientos de las localidades de Los Mártires y Barrios Unidos.

En total son 25.862 productos de tecnología falsificados que, de acuerdo con las autoridades, utilizaban “de forma ilegal la marca de una empresa de tecnología”. Sin embargo, peritos certificados determinaron que no contaban con los estándares de calidad y autenticidad de esta marca.

Entre los objetos incautados se encuentran tintas, hologramas, planchas de impresión, sellos adhesivos, etiquetas internas, impresoras, tóner y cajas planas.

Armamento oculto fue encontrado durante el operativo contra la falsificación de tecnologías:

En medio de las diligencias de registro y allanamiento, realizadas en establecimientos de comercio y viviendas adaptadas de manera clandestina para la falsificación de productos tecnológicos, las autoridades encontraron ocultos siete cartuchos y un proveedor para pistola calibre 9 mm.

En palabras del director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez: “Estos operativos evidencian la importancia de la colaboración con el sector público-privado en la protección de la propiedad intelectual, la seguridad del consumidor y la integridad del mercado”.

El uso de productos falsificados pone en riesgo la seguridad de su información:

De igual manera, el coronel Álvarez extendió una invitación a los bogotanos para adquirir, únicamente, productos tecnológicos a través de canales autorizados y tiendas oficiales que permitan verificar la autenticidad de los mismos.

Además, advirtió que “el uso de productos falsificados no solo pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, sino también la seguridad de la información, la garantía de un buen desempeño, la vida y la salud de los consumidores”, en la capital colombiana.