Autoridades investigan muerte de adulta mayor en reconocido centro comercial de Bogotá

Un hecho trágico alteró la normalidad de la mañana de este lunes 29 de diciembre en el centro comercial Santa Fe, uno de los complejos comerciales más concurridos de la capital del país. Una mujer de aproximadamente 65 años fue hallada sin vida al interior del establecimiento, ubicado en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, situación que generó conmoción entre comerciantes, trabajadores y visitantes que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el reporte inicial entregado por las autoridades metropolitanas de Bogotá, la mujer fue encontrada sin signos vitales durante las primeras horas de la mañana. Hasta el momento, su identidad no ha sido establecida, y las circunstancias exactas que rodean su fallecimiento son materia de investigación por parte de los organismos competentes.

Atención inmediata y presencia de las autoridades

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Metropolitana y personal de emergencia acudieron de manera inmediata al centro comercial para asegurar la zona y adelantar los protocolos correspondientes. La situación obligó a restringir momentáneamente el paso en algunos sectores del establecimiento, mientras se realizaban las diligencias judiciales.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el procedimiento y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo alrededor de las 11:00 de la mañana, en cumplimiento de los protocolos legales. La escena fue atendida con discreción, buscando preservar el respeto por la víctima y minimizar el impacto entre los ciudadanos que presenciaron el despliegue operativo.

Testigos del hecho señalaron que el ambiente de tranquilidad habitual se vio interrumpido por la presencia de las autoridades y la incertidumbre generada por la situación, aunque horas después el centro comercial retomó su funcionamiento normal.

Investigación en curso y traslado a Medicina Legal

Durante las primeras indagaciones, las autoridades confirmaron que la mujer no portaba documentos de identificación, lo que ha dificultado establecer su identidad y contactar a familiares de manera inmediata. Por esta razón, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan los exámenes forenses correspondientes y se espera que algún familiar pueda acercarse para realizar el proceso de reconocimiento.

El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de entregar información oficial a medida que se obtengan resultados concluyentes. Entre tanto, se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de versiones no confirmadas y respetar la privacidad de la víctima y de sus posibles familiares.