A pocos días para las elecciones, está en duda la candidatura de un aspirante a la curul de paz

La curul de paz en Chocó está en duda, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene en sus manos la posible cancelación de la candidatura de James Mosquera.

Al órgano electoral llegaron varias demandas que buscan la nulidad de la inscripción de Mosquera, quien aspira a la curul de paz CITREP 6. Las demandas se basan en que su aval por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (Cocoman) habría sido irregular porque presuntamente no se reunió con las mayorías reglamentarias.

¿Por qué está en dudas la candidatura?

Sumado a ello, hay una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por una supuesta falsificación en su registro como víctima del conflicto. ¿Qué impacto tiene esto? Resulta que es un documento indispensable para quienes desean quedarse con la curul.

Las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina. El país acudirá a las urnas el domingo 8 de marzo para elegir a quienes conformarán el Senado y Congreso para los próximos cuatro años.

CNE tiene plazo para decidir hasta el viernes 6 de marzo

Partiendo de ese punto, el CNE y el magistrado Hernán Prado tienen hasta el viernes 6 de marzo para anular o validar la inscripción. Es decir, un lapso de poco más de 48 horas.

Ahora bien, en caso de que la decisión sea la anulación, Mosquera perdería la posibilidad de repetir y, según expuso el exdirector de la Unidad Nacional para las Víctimas, Leiner Mosquera; dejaría en la incertidumbre una curul que es vital para las víctimas.