¿Cuáles son los cambios que anunció el nuevo presidente de la JEP tras el recorte presupuestal?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá que ajustar sus gastos luego de que se anunciara una reducción de $170.000 millones en su presupuesto para 2027. Con este recorte, los recursos asignados a la entidad quedarían en $651.803 millones, una disminución que obliga a replantear varios de sus gastos y su funcionamiento.

En medio de este panorama, el magistrado Danilo Rojas asumió la presidencia de la JEP y presentó una serie de medidas para reducir los gastos de la institución.

¿Cuáles son los cambios que anunció el nuevo presidente de la JEP?

Cambio de sede

Uno de los compromisos anunciados por el nuevo presidente es entregar, en marzo de 2027, las instalaciones que actualmente ocupa la jurisdicción.

Esta decisión responde a los cuestionamientos que durante los últimos meses se han presentado por el elevado costo del arrendamiento de la sede. Según lo anunciado, el cambio permitiría un ahorro aproximado de $26.000 millones al año.

La entidad pasaría de ocupar un inmueble de 15.000 metros cuadrados a uno de aproximadamente 4.200 metros cuadrados. Con esta modificación se busca disminuir los costos de funcionamiento y adaptar los espacios a las necesidades actuales de la institución.

Reducción de esquemas de seguridad

Aunque los anuncios buscan disminuir los gastos de la JEP, la decisión de reducir los esquemas de protección se convirtió en uno de los puntos más cuestionados.

De acuerdo con las medidas presentadas por Danilo Rojas, los ajustes en este componente representarían un ahorro anual de $37.000 millones. La reducción no estaría dirigida exclusivamente a los esquemas de los magistrados, sino que también tendría efectos sobre las medidas de seguridad de víctimas, testigos y otros intervinientes en los procesos.

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Ante esto, el director de la Federación de Víctimas de las Farc cuestionó la decisión y señaló lo que considera una contradicción entre las medidas de protección que ordena la JEP y los ajustes que ahora plantea su nueva presidencia.

Mientras la JEP emite autos con medidas cautelares que ordena a la UNP reforzar las medidas de protección de los señores de la Paz, hoy el magistrado Danilo Rojas, nuevo presidente de la JEP, anuncia el recorte de la protección a quienes participamos en esta jurisdicción como víctimas, testigos o demás intervinientes. Déjenme recordarles que ayer la magistrada Lily Rueda informó que Sandra Ramírez tiene riesgo extremo, el máximo que se puede otorgar a una persona en riesgo, lo que le otorga medidas máximas de protección, mientras que a nosotros nos aprueban un riesgo menor, que es el riesgo extraordinario. Una inequidad total y una asimetría total en este proceso.

Menos contratos y ajustes en la modalidad de trabajo

Los cambios anunciados por el nuevo presidente también incluyen una reducción del 85% en los contratos de prestación de servicios, como parte de una reorganización de los gastos administrativos y de contratación.

Este ajuste representaría un ahorro de $83.000 millones. Además, la entidad contempla implementar modalidades de trabajo virtual para disminuir los costos asociados a su operación presencial.