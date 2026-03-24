Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?

La muerte del joven futbolista de 18 años, ocurrida días después de sufrir un colapso durante un partido, ha reabierto el debate sobre los riesgos de la muerte súbita en deportistas jóvenes.

El caso sigue bajo investigación médica, sin una causa confirmada hasta el momento, mientras avanzan estudios como la autopsia e histopatología.

¿Qué se sabe de la causa de muerte del jugador de Millonarios, Santiago Castrillón?

El pasado 21 de marzo, durante un partido, el joven Santiago Castrillón sufrió un desvanecimiento repentino en plena cancha.

Tras recibir atención inmediata, fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos cardiovascular. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció el 23 de marzo.

Hasta ahora, no existe un diagnóstico definitivo sobre lo ocurrido. Las autoridades médicas continúan con los estudios correspondientes para determinar la causa exacta.

¿Por qué puede desplomarse un jugador en un partido de un momento a otro?

En medio de la incertidumbre, el médico Mauricio Londoño publicó un análisis en su cuenta de X en el que explicó los escenarios más comunes detrás de la muerte súbita en deportistas jóvenes, aclarando que no se trata de un diagnóstico del caso.

Entre las posibles causas, mencionó:

Commotio cordis: un evento poco frecuente pero letal, que ocurre cuando un golpe preciso en el pecho coincide con un momento específico del ciclo cardíaco. Este impacto puede desordenar el ritmo del corazón y provocar una fibrilación ventricular mortal, incluso en personas sin enfermedades previas.

un evento poco frecuente pero letal, que ocurre cuando un golpe preciso en el pecho coincide con un momento específico del ciclo cardíaco. Este impacto puede desordenar el ritmo del corazón y Miocardiopatía hipertrófica: una condición genética en la que el músculo cardíaco es más grueso de lo normal. Durante el esfuerzo físico intenso, esta alteración puede generar arritmias graves y falta de oxígeno, siendo una de las causas más comunes de muerte súbita en menores de 35 años.

una condición genética en la que el músculo cardíaco es más grueso de lo normal. Durante el esfuerzo físico intenso, esta alteración puede generar arritmias graves y falta de oxígeno, Anomalías congénitas de las arterias coronarias: en estas, una arteria nace en una posición inadecuada y puede comprimirse durante el ejercicio, reduciendo el flujo sanguíneo y desencadenando un paro cardíaco.

en estas, una arteria nace en una posición inadecuada y puede comprimirse durante el ejercicio, reduciendo el flujo sanguíneo y desencadenando un paro cardíaco. Miocarditis: una inflamación del corazón causada por infecciones virales recientes, que puede pasar desapercibida pero generar arritmias fatales durante la actividad física.

Condiciones menos frecuentes

Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Canalopatías

Trastornos eléctricos hereditarios

¿Por qué la supervivencia tras estos hechos es tan baja?

El especialista explicó que, cuando ocurre un paro súbito, el corazón entra en fibrilación ventricular, lo que impide que bombee sangre correctamente.

Cada minuto sin desfibrilación reduce las probabilidades de supervivencia entre un 7 y un 10%, y aunque se realicen maniobras de reanimación y traslado inmediato, el daño puede ser irreversible en pocos minutos.

Finalmente, el especialista fue enfático en señalar que no existe información oficial que relacione este tipo de casos con medicamentos, suplementos o dopaje, y recalcó que solo una investigación médica completa podrá establecer qué ocurrió.