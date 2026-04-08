Partido de La U no apoyará a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales

El Partido de La U anunció oficialmente que no respaldará la candidatura presidencial de Iván Cepeda, tras una reunión de bancada en la que participaron congresistas actuales y electos, junto con los directores colegiados Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha.

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La colectividad aseguró que la decisión fue producto de un análisis “responsable y consensuado” sobre el panorama político nacional.

Decisión tomada en reunión de bancada

Durante el encuentro, los dirigentes del partido destacaron la importancia de mantener un diálogo democrático y constructivo frente a los retos que enfrenta el país.

En ese contexto, se resolvió que Cepeda no contará con el apoyo de La U en la contienda presidencial.

El comunicado subraya que el respaldo de la colectividad será definido en una próxima reunión, en la que se evaluarán las demás candidaturas en disputa.