Tenso agarronazo de Iván Cepeda y Paloma Valencia en el Congreso por beneficios a peligrosos criminales

Un intenso enfrentamiento de palabras se registró en las últimas horas en el Congreso de la República entre los senadores Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Los candidatos a la Presidencia se enfrentaron por los beneficios judiciales otorgados por el Gobierno Nacional a peligrosos delincuentes que participan como gestores en los diálogos de paz.

El debate se dio a partir de unas declaraciones del exsenador Roy Barreras, quien habría reconocido que grupos ilegales estarían influyendo en procesos electorales en los territorios mediante coacción armada.

De acuerdo con Paloma Valencia, Barreras habría mencionado que estos grupos "les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios".

El tenso agarronazo entre Iván Cepeda y Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia cuestionó duramente que el gobierno esté "levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales".

La congresista del Centro Democrático vinculó estas medidas con las declaraciones de Barreras, sugiriendo una relación entre los beneficios judiciales otorgados a estos criminales y posibles intereses políticos del partido de gobierno.

Por su parte, el senador Iván Cepeda rechazó categóricamente los señalamientos de Valencia y dijo:

Usted plantea unas situaciones hipotéticas que no están probadas judicialmente, que son el resultado de calumnias de ustedes desde el Centro Democrático.

El senador del Pacto Histórico agregó que tanto Valencia como su partido "usan y abusan ante los medios de comunicación" para difundir acusaciones sin sustento judicial.

Cepeda defendió la política de diálogos de paz impulsada por el gobierno actual, argumentando que las críticas carecen de fundamento probatorio.

Iván Cepeda señaló de montaje los señalamientos a su campaña

Tras la confrontación con Paloma Valencia, Iván Cepeda, desde su cuenta de X, se defendió y aseguró que se trata de un montaje en su contra los señalamientos que salpican su campaña:

Un medio de comunicación dará conocer un supuesto audio de un actor ilegal, anunciando un supuesto apoyo a mi campaña. Se trata de un nuevo montaje: nunca he tenido contactos con grupos armados, ilegales o sus jefes y rechazo de plano cualquier clase que ofrecimiento de apoyo que provenga de la ilegalidad. También rechazo las campañas sucias que se multiplican en contra de mi campaña.

Esta polémica se suma a otros cuestionamientos sobre la transparencia y los criterios utilizados para otorgar beneficios judiciales a individuos involucrados en las negociaciones de paz, un tema que continúa generando controversia en la opinión pública colombiana.