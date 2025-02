Director de la UNP revela cómo planearon la devolución de los $500 millones a 'Papá Pitufo'

Siguen conociéndose detalles en medio de la polémica que rodea a Diego Marín, más conocido como ‘Papá Pitufo’, señalado zar del contrabando en Colombia.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reveló detalles sobre la orden de devolver los $500 millones que había entregado ‘Papá Pitufo’ a la campaña del entonces candidato, Gustavo Petro.

Además, dice que fue otro español, Ramón Devesa, quien hizo la grabación de la supuesta devolución, pero el video nunca se la entregó.

La plata de ‘Papá Pitufo’: nuevos detalles del escándalo

El director de la UNP es enfático, al iniciar con su intervención durante el consejo de ministros en el que señaló que la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro “ intentó ser “penetrada” por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’”, y señaló que estos hechos obedecen a una reunión que sostuvo con Xavier Vendrell en marzo de 2022, en Bogotá.

“En aquella reunión que tuve con Xavier Vendrell le transmití la indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero, entregado por Papá Pitufo sin el conocimiento y la autorización del candidato”.

Relata que Vendrell, a quien vio “visiblemente asustado” le contó sobre haber visto a Diego Marín en un evento masivo de colombianos realizado en España, en enero de ese mismo año.

En este momento sale a relucir el nombre de Armando Benedetti; quien habría elaborado la agenda de campaña.

Vendrell refirió que el hoy presidente de la República “nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago”.

“No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron ‘Papá Pitufo’, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con ‘Papá Pitufo’ en Madrid, España”.

Dijo también que horas después del consejo de ministros del 4 de febrero, se percató, junto con Gustavo Bolívar, de lo que calificó como una escena “discreta”, que fue registrada con una foto casual.

Adjuntó la fotografía en la que se ve a Armando Benedetti conversando con Xavier Vendrell, en la Casa de Nariño:

Benedetti se pronunció sobre los hechos en su cuenta de X, enfatizando que “nunca hubo una reunión con ningún zar del contrabando en la que yo participara”. Negó conocerlo o tener alguna relación con él, y anunció que llevará el tema ante las autoridades para que la justicia esclarezca la situación.

Los otros nombres en el escándalo de ‘Papá Pitufo’

Respecto a la información publicada en la Revista Cambio de una persona que acompañó a Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir $500 millones, que además se habría quedado con $50 millones, es “Néstor Daniel García Colorado”, militante del “partido Alianza Verde”.

Augusto Rodríguez señaló que otro de los nombres que no se habían mencionado anteriormente es el de Ramón Devesa González, “quien de extraña manera resultó grabando el video que le habíamos solicitado tomar a Xavier Vendrell al momento de devolver los 500 millones de pesos”.

Según contó el director de la UNP, pidió expresamente a Vendrell que “el video debería ser producto de una cámara escondida para que ‘Papá Pitufo’ no se enterara que se estaba construyendo esa evidencia”.

El plan para devolver los $500 millones de ‘Papá Pitufo’, y el giro de la evidencia

Todo estaba planeado con minucia, el objetivo era específico:

“Vendrell debería ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar, y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral, en donde se bajaría del vehículo y el camarógrafo acompañante continuaría la grabación, resguardado dentro del automotor, hasta registrarlo entrando a la casa con la caja de dinero y luego saliendo sin ella. Devesa, era una persona que se hizo notoria por querer sacar provecho económico de toda situación. Me causó molestia el enterarme de que Ramón Devesa había sido quien realizó la filmación. Y efectivamente, no me equivocaba; cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busqué a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así, que renuncie a esta exigencia”.

Según el documento, Rodríguez nunca vio dicho video, y que se sorprendió al conocer que las instrucciones que había dado no se cumplieron, pues, al parecer, lo que se ve en las imágenes es el momento en que el ‘Papá Pitufo’, Vendrell y otra persona entran a una estancia con pica luz, donde abrieron el maletín del que extrajeron varios fajos de dinero.

“No era una cámara escondida. Tanto 'Papá Pitufo' como las otras dos personas estaban siendo conscientes de que eran filmadas, su aprobación era evidente”.

Agrega que otro hecho que le llamó la atención fue el viaje de Xavier Bendrell a España, puesto que la supuesta consecución del dinero que se le regresaría a Marín, “podría haber sido una estrategia para reanudar la operación”.

¿El presidente Gustavo Petro sabía sobre ‘Papá Pitufo’?

El encargado de la UNP especificó que el entonces candidato se enteró de los acercamientos de Diego Marín cuando él mismo le informó al inicio de la precampaña en el Valle del Cauca, y durante la campaña, pero insistió que el hoy jefe de Estado rechazó cualquier intento de permitir filtraciones de dinero de procedencia irregular.

“Ya en el gobierno, nos ha insistido en ser estrictos en el uso de la ley y la autoridad para desmontar y castigar el entramado mafioso en puertos, aduanas y en las redes que han permeado a la misma policía fiscal. Por ello, la ubicación, detección y solicitud de extradición de Diego Marín Buitrago”.