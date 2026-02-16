CANAL RCN
Colombia Video

Distrito tiene la fórmula para que predios demolidos en la Carrera Séptima no sean foco de inseguridad

Mientras avanza el corredor por la Séptima, el Distrito tiene listo el uso que se les dará a los predios demolidos de manera temporal.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 16 de 2026
11:41 a. m.
El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) implementará un plan para arrendar temporalmente 21 lotes vacíos ubicados en la Carrera Séptima, entre las calles 24 y 99, mientras se desarrolla el proyecto del corredor que incluirá a Transmilenio.

La decisión busca evitar que estos predios se conviertan en focos de inseguridad, consumo de drogas o botaderos de basura.

Uso temporal de los predios en la Séptima

Los terrenos corresponden a edificios demolidos que formaban parte de los aproximadamente 330 predios que el IDU debió adquirir para desarrollar la obra de infraestructura. Actualmente, estos lotes vacíos han generado preocupación entre los residentes de la zona, especialmente en la localidad de Chapinero.

Orlando Molano, director del IDU, explicó que la entidad realizará una licitación pública para entregar los espacios a particulares que podrán desarrollar diversos emprendimientos comerciales, tales como restaurantes, empresas o instalaciones deportivas. La condición es que sean estructuras temporales, dado que eventualmente deberán ser demolidas cuando inicie la construcción del corredor.

Por su parte, Nicolás Velasco, líder comunitario de la zona, valoró positivamente la iniciativa: “Esto es una muy buena noticia. Habrá que determinar realmente en qué condiciones”. También sugirió que podrían instalarse canchas de fútbol o padel, por el hecho que no requiere una construcción dura o tardía.

¿En qué va el corredor?

El director del IDU informó que este proyecto debe estar este año y parte del año entrante en armonización de diseños para lograr licitarlo en 2027. La construcción se realizará en dos fases: primero se desarrollará el corredor desde la calle 99 hasta la 200, y posteriormente el tramo que incluye los lotes disponibles para arriendo.

La inversión del corredor es de 1.8 billones de pesos, tendrá cuatro carriles de tráfico mixto (dos en cada costado) y dos vías exclusivas para Transmilenio. Se espera que los ciudadanos experimenten una reducción de más del 60% en los tiempos de viaje.

