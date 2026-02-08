Innovadora idea con IA podría acabar con el dolor de cabeza de los colados en Transmilenio

¿Cómo combinar la inteligencia artificial con el problema de los colados en Transmilenio? Según datos oficiales, uno de cada seis usuarios evade el pago del pasaje.

Estas cifras impactan en el recaudo y la operación del sistema. Por eso, hay un novedoso sistema que creó un ingeniero de la Universidad Nacional para medir de forma más precisa la evasión y combatir así un fenómeno que no ha podido erradicarse.

¿Cómo funciona el sistema?

La investigación evidencia cómo su sistema de inteligencia artificial supera las limitaciones del conteo humano tradicional que actualmente usa Transmilenio para medir la evasión.

César Rodríguez es el ingeniero y la mente detrás: “Cuando lo está haciendo un operador humano es susceptible a muchas cosas. Se puede distraer, pueden entrar muchas personas al mismo tiempo y no se puede detectar. Además, es costoso en términos de velocidad”.

En cambio, explicó que los modelos con inteligencia artificial pueden hacer observaciones más rápidas. El sistema utiliza aprendizaje automático entrenado con videos y comparaciones entre los usuarios que ingresan pagando el pasado con aquellos que no lo hacen.

¿Cuántas pérdidas generan los colados?

“Aquí lo que utilizamos fue un aprendizaje supervisado, similar a cómo aprendemos los humanos. Nosotros le presentábamos a la red características de los evasores y ella después los comparaba”, indicó.

Este avance no solo cuantifica con mayor precisión la evasión (exactamente con un 65% más de efectividad), sino que, según el ingeniero, en el futuro podrían identificar estos eventos en tiempo real y permitir acciones correctivas inmediatas.

Aunque, por ejemplo, en 2024 se impusieron 174 mil comparendos, solo 10.364 fueron pagados, lo que significó que el 94% de las multas no se hicieron efectivas.

El ingeniero indicó que la IA ayuda a cuantificar la evasión, pero en un futuro podría avanzar e identificar en tiempo real y así tener mayores facilidades a la hora de tomar medidas.

Cuando se habla de evasión, hay pérdidas enormes que superan los 113 mil millones de pesos al año. “Definitivamente tiene que hacerse una inversión, en términos de hardware, porque se requieren ciertos equipos, sin embargo, siento que es una inversión importante para frenar un fenómeno que le está causando el mayor déficit al sistema, pero no va a ser más costoso de lo que está causando el fenómeno", afirmó Rodríguez.

Por ahora, el sistema fue puesto a prueba solo en los torniquetes, desde donde ingresan sin pagar cerca del 80% de los evasores. Aunque, puede ser aplicado en las puertas laterales y otros accesos.