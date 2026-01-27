Corredor de la carrera Séptima: Qué pasó con los tramos comprendidos entre las calles 24 y 99

Las obras del ‘Corredor de la carrera Séptima’, para el tramo comprendido entre la calle 99 y la calle 200, iniciarán en febrero del 2026. Así lo anunció el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano:

“Buenas noticias para Bogotá: ¡el 'Corredor de la carrera Séptima' ya es una realidad! Cuando llegamos, encontramos tres contratos ya firmados. Del primer grupo, de la 99 a la 127, que debería de arrancar obra a mediados de febrero. Del segundo grupo, que va de la 127 a la 183, que debería arrancar a mediados de marzo; y del tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el Patio-taller y que iniciaría a mediados de junio de este año”.

Entre las calles 99 y 183 se tiene previsto iniciar con tratamientos silviculturales; entre las calles 116 y 121, con la construcción del carril exclusivo de Transmilenio en el costado occidental, y entre las calles 99 y 110, con el traslado de la red matriz del acueducto.

El proyecto beneficiará a dos millones de personas con una flota 100% eléctrica:

Con una inversión de 1.8 billones de pesos, el proyecto beneficiará a dos millones de personas. Al terminar, la carrera Séptima entre calles 99 y 200 tendrá cuatro carriles de tráfico mixto, dos en cada costado, y dos carriles exclusivos para Transmilenio, uno en cada costado. En palabras de María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio:

“El nuevo 'Corredor de la carrera Séptima' es una buena noticia para la ciudad y especialmente para nuestros usuarios de transporte público porque se reducirán en más del 60 % sus tiempos de viaje y tendrán una mejor experiencia con mejor espacio público, vehículos eléctricos y conectividad con una ciclorruta de casi 12 kilómetros. Esperamos 133.000 usuarios al día y más de 600.000 personas de la localidad de Usaquén se podrán beneficiar con este proyecto integral de movilidad sostenible”.

RELACIONADO Importante anuncio sobre obra en Bogotá que mejorará la movilidad en concurrido sector

Un proyecto sostenible que conectará la ciudad con los cerros orientales:

El proyecto del ‘Corredor de la carrera Séptima’ pretende transformar la movilidad en el norte de la ciudad con más opciones de movilidad sostenible. A lo largo de todo el recorrido, de 11,56 kilómetros, habrá una ciclorruta en el costado occidental, se instalarán 14 estaciones de Transmilenio, dos nuevos puentes en la calle 100 y 127 y dos deprimidos en la calle 100 en la zona de acceso al Patio-Portal.

“En este proyecto, el tema ambiental es una prioridad, por eso vamos a tener que reemplazar alrededor de 1.500 árboles, pero vamos a plantar, al finalizar el proyecto, más de 4.300 con especies nativas que van a ayudar a la Estructura Ecológica Principal y a conectar los Cerros Orientales de Bogotá con el corredor de la carrera Séptima. También, vamos a tener casi 400 'Sistemas de Drenaje Urbano' que nos van a ayudar, junto con el trabajo que realizaremos con Acueducto, a darle manejo al tema de las inundaciones”, indicó Molano.

Sobre los tramos comprendidos entre las calles 24 y 99 de la carrera Séptima, la administración Galán optó por retirar la licitación y someterlos a revisión y ajuste, buscando una mejor solución, que permita articular los distintos medios de transporte.