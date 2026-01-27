Corredor de la carrera Séptima: Qué pasó con los tramos comprendidos entre las calles 24 y 99
En febrero iniciará la construcción del proyecto en el último tramo, comprendido entre la calle 99 y la 200.
08:26 a. m.
Las obras del ‘Corredor de la carrera Séptima’, para el tramo comprendido entre la calle 99 y la calle 200, iniciarán en febrero del 2026. Así lo anunció el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano:
“Buenas noticias para Bogotá: ¡el 'Corredor de la carrera Séptima' ya es una realidad! Cuando llegamos, encontramos tres contratos ya firmados. Del primer grupo, de la 99 a la 127, que debería de arrancar obra a mediados de febrero. Del segundo grupo, que va de la 127 a la 183, que debería arrancar a mediados de marzo; y del tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el Patio-taller y que iniciaría a mediados de junio de este año”.
Entre las calles 99 y 183 se tiene previsto iniciar con tratamientos silviculturales; entre las calles 116 y 121, con la construcción del carril exclusivo de Transmilenio en el costado occidental, y entre las calles 99 y 110, con el traslado de la red matriz del acueducto.
El proyecto beneficiará a dos millones de personas con una flota 100% eléctrica:
Con una inversión de 1.8 billones de pesos, el proyecto beneficiará a dos millones de personas. Al terminar, la carrera Séptima entre calles 99 y 200 tendrá cuatro carriles de tráfico mixto, dos en cada costado, y dos carriles exclusivos para Transmilenio, uno en cada costado. En palabras de María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio:
“El nuevo 'Corredor de la carrera Séptima' es una buena noticia para la ciudad y especialmente para nuestros usuarios de transporte público porque se reducirán en más del 60 % sus tiempos de viaje y tendrán una mejor experiencia con mejor espacio público, vehículos eléctricos y conectividad con una ciclorruta de casi 12 kilómetros. Esperamos 133.000 usuarios al día y más de 600.000 personas de la localidad de Usaquén se podrán beneficiar con este proyecto integral de movilidad sostenible”.
Un proyecto sostenible que conectará la ciudad con los cerros orientales:
El proyecto del ‘Corredor de la carrera Séptima’ pretende transformar la movilidad en el norte de la ciudad con más opciones de movilidad sostenible. A lo largo de todo el recorrido, de 11,56 kilómetros, habrá una ciclorruta en el costado occidental, se instalarán 14 estaciones de Transmilenio, dos nuevos puentes en la calle 100 y 127 y dos deprimidos en la calle 100 en la zona de acceso al Patio-Portal.
“En este proyecto, el tema ambiental es una prioridad, por eso vamos a tener que reemplazar alrededor de 1.500 árboles, pero vamos a plantar, al finalizar el proyecto, más de 4.300 con especies nativas que van a ayudar a la Estructura Ecológica Principal y a conectar los Cerros Orientales de Bogotá con el corredor de la carrera Séptima. También, vamos a tener casi 400 'Sistemas de Drenaje Urbano' que nos van a ayudar, junto con el trabajo que realizaremos con Acueducto, a darle manejo al tema de las inundaciones”, indicó Molano.
Sobre los tramos comprendidos entre las calles 24 y 99 de la carrera Séptima, la administración Galán optó por retirar la licitación y someterlos a revisión y ajuste, buscando una mejor solución, que permita articular los distintos medios de transporte.