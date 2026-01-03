Video | Nicolás Maduro llegó esposado y custodiado a Nueva York tras su captura

Sobre las 4:40 de la tarde de este 3 de enero, Nicolás Maduro llegó al aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York, en un avión militar estadounidense, luego de ser capturado en medio de una operación efectuada en la madrugada del mismo día, en Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había confirmado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado al buque de guerra USS IWO JIMA, desplegado en el Caribe, en aguas internacionales.

La Corte del distrito sur de Nueva York ya presentó una acusación en contra de Maduro, Flores y su hijo, Nicolás Maduro Guerra. Diosdado Cabello también fue incluido por la justicia, al igual que Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua.

Por ahora se desconoce el punto de partida de este avión que traslado a Maduro y a su esposa hasta Nueva York.

Según la prensa internacional, Maduro estaría recluido en los próximos días en un centro de detención en Brooklyn, Manhattan.

¿Qué le espera a Nicolás Maduro y a su esposa?

Maduro y Flores llegaron a Nueva York para ser juzgados por una Corte del distrito sur de la ciudad. Sin embargo, aunque del número uno del régimen ya se conocen imágenes tras su captura, de su esposa no se tiene registro.

El mismo Donald Trump confirmó que Maduro y Flores fueron sorprendidos durante la madrugada, y que la extracción se llevó a cabo de forma exitosa por parte de los agentes élite de Estados Unidos.

Los cargos que enfrentará Maduro en Estados Unidos son los de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

La fiscal general de Estados Unidos también dijo que el expediente incluye los vínculos entre Maduro, Flores, Cabello, Maduro Guerra, Rodríguez y Guerrero con organizaciones dedicadas a traficar droga.

El ELN, las Farc, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles son algunas de las organizaciones mencionadas por la justicia estadounidense.