CANAL RCN
Internacional Video

Video | Nicolás Maduro llegó esposado y custodiado a Nueva York tras su captura

Nicolás Maduro llegó en un avión militar estadounidense a la ciudad de Nueva York, luego de su captura en la madrugada del 3 de enero, en Caracas.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
05:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre las 4:40 de la tarde de este 3 de enero, Nicolás Maduro llegó al aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York, en un avión militar estadounidense, luego de ser capturado en medio de una operación efectuada en la madrugada del mismo día, en Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había confirmado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado al buque de guerra USS IWO JIMA, desplegado en el Caribe, en aguas internacionales.

Primera foto oficial de Nicolás Maduro capturado: Donald Trump la hizo pública
RELACIONADO

Primera foto oficial de Nicolás Maduro capturado: Donald Trump la hizo pública

La Corte del distrito sur de Nueva York ya presentó una acusación en contra de Maduro, Flores y su hijo, Nicolás Maduro Guerra. Diosdado Cabello también fue incluido por la justicia, al igual que Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua.

Por ahora se desconoce el punto de partida de este avión que traslado a Maduro y a su esposa hasta Nueva York.

Según la prensa internacional, Maduro estaría recluido en los próximos días en un centro de detención en Brooklyn, Manhattan.

¿Qué le espera a Nicolás Maduro y a su esposa?

Maduro y Flores llegaron a Nueva York para ser juzgados por una Corte del distrito sur de la ciudad. Sin embargo, aunque del número uno del régimen ya se conocen imágenes tras su captura, de su esposa no se tiene registro.

El mismo Donald Trump confirmó que Maduro y Flores fueron sorprendidos durante la madrugada, y que la extracción se llevó a cabo de forma exitosa por parte de los agentes élite de Estados Unidos.

Los cargos que enfrentará Maduro en Estados Unidos son los de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Así cubrieron los principales medios del mundo la captura de Nicolás Maduro: día histórico
RELACIONADO

Así cubrieron los principales medios del mundo la captura de Nicolás Maduro: día histórico

La fiscal general de Estados Unidos también dijo que el expediente incluye los vínculos entre Maduro, Flores, Cabello, Maduro Guerra, Rodríguez y Guerrero con organizaciones dedicadas a traficar droga.

El ELN, las Farc, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles son algunas de las organizaciones mencionadas por la justicia estadounidense.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Ellos son los alfiles del régimen de Venezuela: ¿Próximos objetivos de Estados Unidos?

Nicolás Maduro

Así cubrieron los principales medios del mundo la captura de Nicolás Maduro: día histórico

Donald Trump

El regreso de la Doctrina Monroe, la política estadounidense de la que habló Trump tras captura de Maduro

Otras Noticias

Bogotá

Bogotá se alista para una posible ola migratoria tras arresto de Nicolás Maduro: así advirtió Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció medidas tras la noticia de la captura de Nicolás Maduro.

Fútbol

Juan Guillermo Cuadrado envió mensaje a Venezuela tras la captura de Maduro: esto dijo

El referente colombiano se pronunció mediante sus redes sociales tras confirmarse la noticia.

Comercio

Estos serán los carros nuevos que llegarán a Colombia para este 2026: hay varias novedades

Año Nuevo

Año del caballo de fuego: este es el pronóstico según el horóscopo chino para 2026

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos