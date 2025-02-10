CANAL RCN
Disturbios en Bogotá durante protesta pro-palestina: atacan CAI y edificaciones en el norte de la ciudad

La jornada, que inició como una protesta pacífica, derivó en actos vandálicos que incluyeron el ataque al CAI de la avenida Chile.

octubre 02 de 2025
09:04 p. m.
Este jueves se registraron disturbios en el norte de Bogotá durante una manifestación pro-palestina tras la reciente interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud en la que viajaban dos ciudadanas colombianas en una de sus embarcaciones.

La jornada, que inició como una protesta pacífica, derivó en actos vandálicos que incluyeron el ataque al CAI de la avenida Chile y daños a edificaciones cercanas, como la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Según reportes de la Secretaría de Movilidad, la calle 73 estuvo bloqueada en ambos sentidos durante cerca de cuatro horas, debido a la presencia de encapuchados que lanzaban objetos contundentes contra la infraestructura pública.

Unidades antidisturbios intervinieron para dispersar a los manifestantes y restablecer el tránsito, que ya se encuentra normalizado.

Alcalde Galán se refirió a los disturbios en el norte de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá rechazó enérgicamente los hechos. El alcalde Carlos Fernando Galán hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que condene la violencia en las manifestaciones.

“Que le haga un llamado él a quienes se manifiestan en cualquier manifestación para que no apelen a la violencia, para que no destruyan”, expresó Galán, quien también aclaró que “la ley hoy en Colombia no permite que si alguien hace un graffiti se pueda utilizar la fuerza para controlarlo”.

Los ataques contra el CAI y las intimidaciones a sectores empresariales fueron condenados por la Andi y otros gremios económicos, que exigieron al Gobierno Nacional garantías de seguridad y un lenguaje que contribuya a la desescalada de tensiones.

Sectores económicos rechazaron actos vandálicos en la ciudad

Las autoridades continúan monitoreando la zona y anunciaron que se adelantarán investigaciones para judicializar a los responsables de los daños ocasionados.

