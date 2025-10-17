Disturbios en inmediaciones de la embajada de EE. UU.: cuatro uniformados heridos por flechas

En la tarde de este viernes se registró una alteración del orden público en la calle 26 con carrera 50, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, en Bogotá.

La situación se tornó violenta cuando miembros del autodenominado “Congreso de los Pueblos”, que salieron en marcha desde la Universidad Nacional, llegaron al sector y comenzaron a lanzar piedras, pólvora y flechas contra el escuadrón antidisturbios de la Policía.

Según informes preliminares, se confirmó que cuatro uniformados resultaron lesionados en medio de las manifestaciones.

Este episodio se suma a una compleja jornada de disturbios que vive la capital desde el pasado martes, cuando comunidades indígenas iniciaron la toma de las instalaciones del Ministerio del Interior.

Las movilizaciones han generado bloqueos en varias zonas de la ciudad, afectando la movilidad de miles de ciudadanos, además de reportes de daños en peajes y desvíos en el sistema de transporte público.

Las autoridades mantienen presencia en los puntos críticos y hacen un llamado a la calma. Mientras tanto, los organizadores de las protestas continúan exigiendo respuestas del Gobierno frente a sus demandas sociales, en medio de un ambiente de creciente tensión en la ciudad.

Estaciones de Transmilenio cerradas temporalmente por disturbios

Esta tarde, como consecuencia de los disturbios que se desarrollan en Bogotá, permanece cerrada la Troncal Calle 26 del sistema TransMilenio. Las estaciones afectadas por el cierre temporal son: Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo Cámara de Comercio.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar rutas alternas y estar atentos a los canales oficiales para conocer el restablecimiento del servicio.