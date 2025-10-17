Alcaldía de Bogotá descarta ley seca para las elecciones de los Consejos de Juventud

A pocas horas de la jornada electoral para elegir los Consejos de Juventud este domingo 19 de octubre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que en la capital no se aplicará la ley seca.

La decisión se tomó en medio de la expectativa generada por la posible implementación de esta medida, que en otras ocasiones ha sido aplicada de forma nacional.

En esta oportunidad, la restricción dependerá de los decretos emitidos por las administraciones locales en cada municipio. Hasta el momento, ciudades como Cartagena, Yopal, Ciénaga, Montería, Mosquera, Soledad, Ibagué y Palmira han confirmado la aplicación de la ley seca. Por su parte, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla no acogerán esta medida.

Aunque Bogotá no tendrá restricción en la venta de bebidas alcohólicas, sí se implementarán medidas logísticas para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

Más de 1,7 millones de jóvenes podrán votar en Bogotá en elecciones de Consejos de Juventud

Según cifras oficiales, más de 1,7 millones de jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para votar en la ciudad. Para ello, se dispondrán 2.905 mesas de votación distribuidas en 907 puestos.

“Vamos a coordinar entre las diferentes entidades la realización este fin de semana de estas elecciones”, señaló el alcalde Galán, quien destacó la importancia de este proceso para fortalecer la participación juvenil en la vida pública.

Asobares rechaza ley seca en elecciones juveniles por impacto económico en el sector nocturno

Asobares Colombia, gremio que representa a los establecimientos de entretenimiento, gastronomía y vida nocturna del país, emitió un comunicado en el que solicita a las autoridades abstenerse de aplicar la Ley Seca durante las elecciones de los Consejos de Juventud.

“Cada vez que se ordena una Ley Seca innecesaria, se apagan las luces de los establecimientos, se paraliza el empleo y disminuye la tributación de los municipios”, afirmó el gremio.

Según la organización, esta medida no corresponde a procesos electorales de baja participación como el que se llevará a cabo este fin de semana, y su implementación tendría consecuencias negativas para un sector que aporta más de 1,6 millones de empleos en Colombia.