Así funciona SARA, la herramienta de RCN que transformará la medición de audiencias en publicidad

En un entorno digital saturado y con audiencias cada vez más fragmentadas, el alcance masivo ya no es suficiente si no cuenta con precisión analítica.

Consciente de este desafío, RCN ha presentado oficialmente a SARA (Sistema de Alcance Real de Audiencias), una innovadora herramienta de medición multiplataforma diseñada para que marcas y anunciantes optimicen sus inversiones con una precisión sin precedentes.

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Este desarrollo propio promete cambiar las reglas del juego al unificar la data de televisión, radio, prensa y canales digitales en una sola métrica sin duplicidad.

El poder del Ecosistema RCN: Más de 44 millones de personas conectadas

Para entender el verdadero impacto de SARA, primero es necesario dimensionar la escala del Ecosistema RCN. Esta red multimedios integra televisión, radio, prensa, activos digitales, plataformas de streaming, redes sociales y eventos en vivo (Megalive).

La gran ventaja competitiva de este ecosistema radica en sus cifras de alcance real:

Alcance total: Más de 44.6 millones de usuarios únicos sin duplicidad.

Presencia digital: Según datos de COMSCORE, el grupo interactúa mensualmente con el 80% de la población digital medida en Colombia (aproximadamente 30 millones de personas).

Fuentes de información: SARA se nutre de más de 75 fuentes de datos (propias y de terceros) para cruzar variables de comportamiento y entender con exactitud el viaje del consumidor (customer journey).

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"Con SARA, RCN no solo ofrece la ventana de exposición más robusta de Colombia, sino la posibilidad analítica de rastrear con exactitud cómo se comporta la inversión de los anunciantes", explica Santiago Escobar, vicepresidente Digital de RCN.

Adiós a la pauta rígida: llega el "contenido líquido" y la medición real

El lanzamiento de SARA no solo es un hito tecnológico, sino también comercial. La herramienta habilita un nuevo modelo de pauta basado en el "contenido líquido". Esto significa que la publicidad ya no está atada a un programa o formato rígido. Ahora, los contenidos se diseñan para ser flexibles: nacen en una pantalla principal y se adaptan de inmediato para fluir por streaming, redes sociales, televisión on demand o canales de mensajería instantánea.

Con este enfoque, RCN deja atrás la venta tradicional basada únicamente en TRP's o CPM's para enfocarse en resolver necesidades de negocio tangibles. Gracias a la desduplicación de audiencias que realiza SARA, las marcas sabrán exactamente a cuántas personas reales están impactando, garantizando un retorno de inversión (ROI) transparente, eficiente y totalmente medible.