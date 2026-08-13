"Dieron señales de vida": crece la esperanza por dos mujeres atrapadas bajo un edificio en Cali

En Cali, la emergencia continúa concentrando todos los esfuerzos en los puntos donde todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

En el barrio Nueva Tequendama, el edificio Cantabria se convirtió en uno de los lugares donde la esperanza permanece entre toneladas de concreto y estructuras colapsadas.

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Allí, dos mujeres permanecen atrapadas entre los escombros. Son Victoria Eugenia Perea Pérez, conocida por sus familiares como Vicky, y María Isabel, una mujer que también lleva varias horas siendo buscada por sus seres queridos.

A la zona han llegado familiares desde otras regiones, amigos, vecinos y voluntarios que se han sumado a los organismos especializados de rescate.

¿Quiénes son las dos mujeres que siguen buscando bajo un edificio en Cali?

Victoria Eugenia Perea Pérez se encontraba en el cuarto piso del edificio cuando ocurrió el colapso, según los testimonios entregados por sus vecinos y familiares.

Astrid Triviño, familiar de Victoria, asegura que hubo señales que mantienen viva la esperanza de encontrarla.

Los vecinos dieron fe de que ella estaba con ellos en el momento que se derrumbó.

La familia también asegura que durante las horas posteriores al colapso se registraron respuestas que fueron interpretadas como posibles señales de vida.

Anoche a las ocho y media preguntaron si Victoria Eugenia estaba en el edificio, contestó que era ella. Nueve de la mañana que llegamos, dieron también señales de vida.

Por eso, cada movimiento de los equipos de rescate se realiza con extrema precaución. Una grúa, por ejemplo, debe retirar toneladas de material sin provocar nuevos desplazamientos que puedan poner en riesgo a las personas atrapadas o a quienes trabajan en la zona.

¿Quiénes son las dos mujeres?

Para quienes viven en Nueva Tequendama, no se trata de dos nombres desconocidos. Son mujeres que llevan décadas haciendo parte de la comunidad.

Vecinos aseguran conocerlas desde hace más de 30 años y ahora permanecen alrededor del lugar esperando que los equipos puedan encontrarlas.

Niño rescatado de edificio en Cali permanece en hospital a la espera de un familiar

Mientras continúan las labores en Cantabria, los voluntarios también lanzaron un llamado urgente por Maximiliano, un niño de tres años que fue rescatado con vida durante las primeras horas de la emergencia.

El menor fue encontrado en el apartamento 603 y actualmente permanece hospitalizado en el Club Noel. Su madre falleció durante el colapso.

Liliana Gaviria, una de las voluntarias, pidió que los familiares del pequeño se presenten y acrediten legalmente el vínculo familiar.

No queremos que el niño se pierda. Eso es lo que tememos nosotros.

La preocupación surgió después de que algunas personas se acercaran manifestando su intención de adoptar al menor. Sin embargo, los voluntarios insisten en que lo prioritario es localizar a sus familiares y garantizar que quede bajo el cuidado de su red familiar correspondiente.