Emergencia minera en Guachetá: seis trabajadores atrapados en una mina de Cundinamarca

Una emergencia minera se registró en la tarde del día anterior en la mina Mata 7, ubicada en la vereda Las Peñas del municipio de Guachetá, Cundinamarca.

Seis trabajadores quedaron atrapados al interior del socavón debido a una acumulación de gases. Los organismos de socorro trabajan contrarreloj para rescatarlos con vida.

Concentración de gases impidió el rescate inicial

El incidente fue reportado a las 5:40 de la tarde en las instalaciones de la empresa Minas Asociadas. Según información oficial, la emergencia se originó por una concentración de gases que superó los niveles permitidos, lo que dificultó las labores de rescate y puso en riesgo la vida de los trabajadores atrapados.

A las 10:45 de la mañana siguiente, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería ingresaron al socavón para evaluar las condiciones e intentar el rescate. Sin embargo, encontraron una concentración de gas superior al 2 por ciento permitido, lo que obligó a evacuar al personal de rescate, según informó la periodista Ángela Porras desde el lugar de los hechos.

Plan de ventilación y operativo de rescate

Las autoridades implementaron un plan de ventilación para reducir los niveles de gas y permitir el ingreso seguro de los equipos de rescate. “Sobre la 1 y 20 de la madrugada lograron instalar un ventilador” junto con dos retroexcavadoras para “hacer un circuito” de ventilación, explicó Porras en su reporte en vivo para Noticias RCN.

En el operativo participan el equipo de Salvamento Minero, el Cuerpo de Bomberos de Chocontá, funcionarios de la Alcaldía de Guachetá, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Minería. Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones.

Los familiares de los seis mineros atrapados permanecen en el lugar a la espera de noticias. “Es una situación bastante compleja la que se vive acá en esta localidad del departamento de Cundinamarca”, relató la periodista desde la zona.

Las autoridades continúan trabajando para garantizar condiciones seguras que permitan el ingreso de los equipos de rescate. Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de los trabajadores ni se han reportado víctimas mortales.