¿Dónde y cuándo será la Ruta del Cóndor 2025? La única travesía ciclomontañista entre bosques

Entre montañas, páramos y un espectáculo natural se vivirá este domingo 17 de agosto la octava edición de la Ruta del Cóndor, la única travesía ciclomontañista de Colombia enmarcada por la floración de los emblemáticos árboles de siete cueros.

Más de 100 ciclomontañistas pedalearán desde el municipio de Une, a las 8:00 de la mañana recorriendo 32 kilómetros de vías rurales y senderos de montaña hasta llegar al mediodía al casco urbano de Gutiérrez, Cundinamarca.

Allí, una feria campesina, muestras culturales y el parque principal —adornado también por los siete cueros en flor— recibirán a los deportistas y visitantes.

“En Gutiérrez, pedaleamos entre belleza y vida. Esta ruta no es solo un reto deportivo: es un homenaje a nuestra biodiversidad y a la identidad de nuestro territorio”, indicó el alcalde Leonardo Acuña.

RELACIONADO La esencia del Parque Nacional Chingaza plasmada en nuevo símbolo turístico de Fómeque

Así será la Ruta del Cóndor 2025 para ciclomontañistas

El recorrido atraviesa las veredas El Cedral, La Concepción y Salitres, donde esta especie nativa, declarada árbol insignia del municipio, alcanza su máximo esplendor en agosto y septiembre.

Su presencia no solo embellece el entorno, sino que contribuye a la producción de agua y conservación de cuencas hídricas, al crecer en zonas húmedas del bosque altoandino.

Este año, la naturaleza nos regala nuevamente este espectáculo. La biodiversidad es uno de nuestros tesoros más grandes, por eso impulsamos proyectos de reforestación con esta especie y creamos semilleros para protegerla y multiplicarla.

A diferencia de una competencia, la Ruta del Cóndor es una experiencia recreativa y turística que integra deporte y naturaleza.

Los participantes reciben atención integral: implementación, pólizas, seguridad, logística y asistencia en ruta. El evento también genera un impulso económico para los productores locales gracias al mercado campesino y al arribo de visitantes de Bogotá, Villavicencio y Acacías, donde el municipio tiene una amplia colonia.

Ruta del Cóndor permite conocer el turismo de municipios como Gutiérrez

Gutiérrez, uno de los municipios más extensos y mejor conservados de Cundinamarca, aprovecha esta cita anual para proyectarse como destino emergente de ecoturismo y turismo deportivo.

Sus cascadas, montañas y senderos lo convierten en un escenario privilegiado para la práctica del ciclomontañismo y el avistamiento de aves, incluida la emblemática especie que da nombre a la ruta: el cóndor andino.

La cita está marcada. El próximo 17 de agosto, los pedales girarán al ritmo de la montaña y el aroma de los bosques en flor.

La Ruta del Cóndor no es solo una travesía: es un encuentro con la naturaleza, la cultura y la identidad de un territorio que quiere ser recordado por su capacidad de unir deporte, conservación y belleza paisajística en un solo viaje.