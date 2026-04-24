Dos civiles resultaron heridos en emboscada de las disidencias a la Policía al frente de un hogar geriátrico

Los adultos mayores y el personal asistencial del principal hogar geriátrico del municipio de Miranda, Cauca, quedaron en medio del fuego cruzado que generó una emboscada de presuntos integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc a una patrulla de la Policía.

Según la versión preliminar de las autoridades, mientras el grupo de uniformados realizaba labores de control y vigilancia, en un retén instalado sobre la carretera que de Miranda conduce a Corinto por la vereda Guatemala, fueron emboscados por hombres armados.

Mientras, al interior del geriátrico se escuchaban los gritos de la población civil, a las afueras, los uniformados de la Policía se organizaban para repeler el ataque.

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Dos civiles resultaron heridos en medio de la balacera:

Aunque, por suerte, no revisten heridas de gravedad, dos personas resultaron lesionadas durante el ataque, que mantiene en alerta máxima a la institución en el departamento del Cauca.

“Atemorizan a nuestra gente y, en este caso en particular, a los residentes del ancianato, donde cuidamos a nuestros adultos mayores. No deja de ser compleja la situación. Ellos intentaron emboscar a la Policía y ellos respondieron”, lamentó el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, al referirse al caso.

Intervención del Ejército logró ahuyentar a los presuntos disidentes:

De acuerdo con las autoridades, Policía y Ejército lograron ahuyentar a los presuntos disidentes, gracias a la acción rápida de la tercera división del Ejército, que se encontraba en la zona.

Sin embargo, el temor sigue reinando en el departamento del Cauca y las autoridades parecen ser el blanco principal de las disidencias.

De ahí que, a raíz del ataque, algunas estaciones de la Policía que se encuentran expuestas a mayor riesgo tomaran la decisión de declararse en acuartelamiento preventivo, rodeando sus instalaciones con vallas para evitar nuevos ataques.