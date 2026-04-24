Angie Rodríguez siguió prendiendo el ventilador: entregó detalles sobre las extorsiones

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, compareció durante más de siete horas ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar las denuncias que había presentado inicialmente de manera virtual y a través de medios de comunicación.

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La funcionaria, quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro cuando estuvo a cargo del Dapre, declaró desde las 3:00 p.m. hasta las 10:30 p.m. del jueves 23 de abril.

Estuvo durante más de siete horas compareciendo

Durante su extensa declaración, Rodríguez se ratificó en sus señalamientos sobre presuntas extorsiones, manipulaciones, corrupción y amenazas en su contra, hechos que han desatado una tormenta política al interior del Gobierno.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) lanzó fuertes acusaciones contra otros funcionarios de la actual administración.

Según pudo conocer Noticias RCN, Rodríguez no proporcionó datos específicos sobre la identidad de una persona privada de la libertad que presuntamente la estaría extorsionando, debido a que realizaba llamadas desde diferentes números telefónicos y nunca revelaba su identidad.

Las extorsiones serían después de las reuniones

Aunque la funcionaria ratificó ante las autoridades que alguien perteneciente a una entidad gubernamental grababa de manera prohibida distintas reuniones en las que ella participaba.

La denunciante explicó que, posterior a estas grabaciones, un hombre que afirmaba estar privado de la libertad le exigía grandes sumas económicas bajo la amenaza de hacer públicas las conversaciones registradas.

Rodríguez entregó información que será clave: los números telefónicos desde donde recibía las llamadas y mensajes extorsivos, así como las cuentas bancarias en las que le exigían consignar las altas sumas de dinero.

Uno de los nombres que señaló fue el de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Afirmó que él la estaría tratando de perjudicar.

De igual forma, mencionó a Juliana Guerrero, quien generó polémica meses atrás al aspirar a ser viceministra de las Juventudes con documentos universitarios falsos. Rodríguez afirmó que le había avisado al presidente sobre esta situación.