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Defensoría pide que se adopten medidas por la presencia de grupos armados en escuelas de Cauca y Nariño

Integrantes del frente “Franco Benavides”, de las disidencias de las Farc, habrían estado refugiándose y haciendo propaganda en escuelas rurales de los dos departamentos.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 24 de 2026
12:11 p. m.
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La Defensoría del Pueblo realizó una alerta sobre la presencia de grupos armados, entrado abril de 2026, en escuelas rurales de los departamentos de Cauca y Nariño.

A través de un comunicado, la entidad encargada de velar por los derechos humanos en Colombia advirtió que los casos registrados y sus efectos trascienden la suspensión de clases:

“La presencia de actores armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas, afectando el ejercicio efectivo del derecho a la educación y a un buen futuro”.

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Casos registrados en abril de grupos armados en las escuelas:

Solo entre el 15 y el 22 de abril fueron noticia tres episodios en los que el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes en Colombia se vio interrumpido por la presencia de grupos armados en las escuelas.

En los primeros dos eventos, integrantes del frente “Franco Benavides” de las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, ingresaron a una escuela en el departamento de Nariño para hacer propaganda y, en el segundo, estuvieron resguardándose en una escuela rural del Cauca.

Además, en Huila, 940 niños de la Institución Educativa La Planta, en el municipio de Guadalupe, dejaron de asistir a clases el miércoles 22, por amenazas que supuestos integrantes de las disidencias estarían realizando desde las cárceles para obligar a la población a carnetizarse.

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Defensoría hace un llamado urgente a la acción:

De acuerdo con la Defensoría, “los grupos armados ilegales están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción y precaución. En este sentido, deben abstenerse de ocupar o afectar bienes de carácter civil, como lo son los establecimientos educativos y evitar cualquier acción que genere riesgos previsibles para la población civil, especialmente niñas, niños y adolescentes”.

Además, crece el riesgo de reclutamiento y violencia sexual. De ahí el llamado de urgencia que la entidad extiende al Gobierno Nacional para la protección de los menores:

“Resulta urgente que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades, y la seguridad en los entornos escolares, promoviendo no solo el acceso, sino la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo”.

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