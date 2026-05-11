Dos estilos, una sola apuesta: así fue la química entre Abelardo y José Manuel en Química en la Fórmula

En medio de risas, anécdotas y hasta canciones improvisadas, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo dejaron ver cómo funciona la relación entre dos figuras que, a primera vista, parecen opuestas. Uno explosivo, caribeño y polémico; el otro técnico, académico y pausado. Sin embargo, durante su paso por Química en la Fórmula, el espacio conducido por Johana Amaya en Noticias RCN, ambos insistieron en que precisamente esas diferencias son las que fortalecen su alianza política.

La conversación arrancó con humor. Abelardo recordó que, aunque nació en Bogotá, se considera “más costeño que el mar”, mientras Restrepo defendió su identidad bogotana “como el ajiaco”. Desde ahí comenzó una entrevista marcada por la complicidad y el tono relajado, en la que hablaron tanto de política como de sus vidas personales.

“Lo mejor que le ha pasado a esta campaña se llama José Manuel Restrepo”, aseguró De la Espriella, quien describió a su fórmula vicepresidencial como un hombre “sabio, patriota y excepcional en lo humano y profesional”. A su vez, Restrepo explicó que ambos se complementan precisamente por sus diferencias: “Cuando él habla duro, yo hablo suave y eso equilibra”.

Entre economía, humor y llamados a “cogerla suave”

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando ambos hablaron sobre cómo manejan sus diferencias de personalidad dentro de la campaña. De la Espriella reconoció que consulta constantemente a Restrepo temas económicos, de salud y educación, mientras el exministro admitió que también hay momentos en los que debe equilibrar el tono político.

“Él me enseña de justicia y yo le enseño de economía”, dijo Restrepo entre risas, mientras Abelardo agregó que muchas veces le pregunta de dónde sacar recursos para financiar propuestas del programa de gobierno.

La entrevista también mostró un lado mucho más personal de ambos candidatos. Hablaron de sus mascotas, de sus familias, de música y hasta de los gustos culinarios que los separan. Abelardo confesó que no soporta la changua y que Restrepo “usa medias de rombos hasta en el Caribe”, mientras el exministro respondió que el abogado barranquillero “vive de ceviche”.

La química entre ambos también quedó reflejada en los momentos más espontáneos del encuentro. Hubo espacio para chistes, imitaciones y hasta para que Abelardo interpretara fragmentos de canciones y narrara un gol al estilo radial. Restrepo, por su parte, sorprendió hablando de su gusto por el jazz, la ópera y actores clásicos como Marlon Brando y Dustin Hoffman.

Una fórmula que busca mostrarse cercana

Más allá del tono relajado, la entrevista dejó ver el mensaje político que ambos quieren proyectar: una fórmula basada en la complementariedad. De la Espriella aseguró que Restrepo será “el hombre fuerte” de un eventual gobierno y destacó su experiencia como académico y exfuncionario público.

“Dios me iluminó para escogerlo como fórmula”, afirmó el candidato presidencial, quien insistió en que su alianza no responde a cálculos políticos sino a coincidencias en principios y visión de país.

Restrepo, por su parte, destacó que ambos comparten una idea común de construir esperanza y recuperar la confianza en Colombia. Incluso reveló que parte de las propuestas de campaña se conectan con planteamientos de su libro Al borde de la esperanza.

La conversación terminó con una conclusión: más allá de las diferencias de estilo, la dupla mostró una relación marcada por la cercanía, el humor y una estrategia clara de proyectarse como un equipo equilibrado ante el electorado.