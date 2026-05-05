Mauricio Gómez Amín renuncia al Senado y al Partido Liberal: se dedicará a la campaña de Abelardo De La Espriella

Mauricio Gómez Amín presentó su renuncia al Senado de la República y al Partido Liberal mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, Lidio García Turbay. En el documento, el ahora excongresista calificó su decisión como “irrevocable” y sustentada en razones políticas y de conciencia.

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¿Por qué renunció Mauricio Gómez Amín al Senado y al Partido Liberal?

Según el contenido de la carta, la renuncia al Partido Liberal responde a una “razón de conciencia”. Mauricio Gómez Amín afirmó no sentirse cómodo con la manera en que las bancadas del Senado y la Cámara, en su mayoría, respaldaron iniciativas legislativas que calificó como inconvenientes y perjudiciales para el país y la democracia.

En ese mismo contexto, cuestionó que dichas decisiones se hayan tomado "cediendo ante el gobierno de Gustavo Petro".

El documento también expone que la renuncia tiene un trasfondo político relacionado con su rol como jefe de debate en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Gómez Amín explicó que las exigencias de esta campaña requieren mayor dedicación, tiempo y presencia, lo que le impediría cumplir plenamente con las últimas semanas de la legislatura.

Afirmó que optó por dar un paso al costado “con responsabilidad” antes que mantenerse formalmente en el Congreso sin ejercer sus funciones a cabalidad. Además, anunció que asumirá desde ahora una posición de independencia y libertad política para concentrarse en este proceso con De La Espriella.