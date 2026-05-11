Encontraron a niña de 13 años completamente borracha durante el Día de la Madre en La Rioja

Una delicada situación ocurrida durante las celebraciones del Día de la Madre en la UPI La Rioja, en Bogotá, desató indignación entre las autoridades luego de que fuera encontrada una niña de apenas 13 años en alto grado de alicoramiento dentro del asentamiento donde permanece parte de la comunidad Emberá.

Según el balance entregado por funcionarios distritales, durante todo el fin de semana, entre el viernes y este lunes, se desarrolló una fiesta en La Rioja que terminó generando múltiples situaciones de riesgo para niños y niñas que permanecen en el lugar.

Encontraron a niña de 13 años en estado de alicoramiento en La Rioja

El caso que más preocupación causó fue el de la adolescente de 13 años, quien, de acuerdo con las autoridades, estaba completamente alicorada y ni siquiera podía mantenerse en pie por sus propios medios.

La situación se conoció en medio de los operativos y recorridos adelantados por entidades distritales para verificar las condiciones en las que se encontraban los menores durante las celebraciones.

Según lo informado, inicialmente la familia de la menor pretendía que las autoridades se hicieran cargo de la adolescente debido a su estado. Frente a la gravedad de la situación, se tomó la decisión de remitirla a una ambulancia para que recibiera atención médica.

Sin embargo, las autoridades denunciaron que la familia no permitió el procedimiento y terminó llevándose nuevamente a la menor hacia La Rioja.

Menores están en riesgo dentro de la UPI La Rioja

Además de este caso, las autoridades reportaron que durante el fin de semana tuvieron que trasladar a 52 niños y niñas al Centro Amar luego de encontrarlos en situaciones de riesgo dentro del asentamiento.

Los funcionarios también advirtieron que hubo dificultades para realizar procesos de restablecimiento de derechos debido a problemas de coordinación entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia.

Según explicaron, en un primer momento llegó personal del ICBF, pero al no encontrar presencia de la Policía de Infancia se retiró del lugar. Posteriormente llegaron los uniformados, pero ya no estaba el equipo del instituto, situación que impidió avanzar en los procedimientos correspondientes para proteger a los menores.

Las autoridades insistieron en que este tipo de intervenciones requieren acciones sincronizadas entre todas las entidades del Estado para evitar que los niños y adolescentes sigan expuestos a situaciones que vulneren sus derechos.