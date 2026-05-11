Expresidentes recuerdan a Germán Vargas Lleras: "Un gran faro y luchó con entusiasmo"

Con honores militares y una emotiva ceremonia religiosa, Colombia despidió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en la Catedral Primada.

Su hija protagonizó uno de los momentos más conmovedores al ofrecer un mensaje que conmovió a los asistentes y reveló la faceta más íntima del dirigente político.

El último adiós a Vargas Lleras

El cuerpo del líder de Cambio Radical fue trasladado desde el Palacio de San Carlos con calle de honor del Batallón Guardia Presidencial hasta la Catedral Primada, donde los cardenales Luis José Rueda y Rubén Salazar oficiaron la eucaristía.

Personalidades políticas de distintas corrientes, junto a amigos cercanos y familiares, se congregaron para dar el último adiós a quien fue uno de los dirigentes más influyentes de la política en las recientes décadas.

“Seguramente será el día más duro o de los días más duros de mi vida”, expresó con voz entrecortada la hija de Vargas Lleras, Clemencia Vargas, quien rompió el silencio familiar para agradecer el homenaje nacional.

En su mensaje, evocó, no al político sino al padre y mentor: “La verdadera dimensión de una persona no la representa el poder sino la huella que deja”.

Las palabras de los expresidentes

Durante su intervención, destacó que miles de colombianos recibieron de él una oportunidad y recordó una frase que, según sus palabras, marcó la vida de su padre: “Él siempre decía que liderar y gobernar no era prometer sino cumplir y ejecutar”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lo despidió como un combatiente superior de la democracia, afirmando que cualquier desacuerdo accidental es pequeño frente al significado democrático. Por su parte, el expresidente Iván Duque mencionó lo siguiente: “Realmente Colombia tuvo en él un gran faro y quienes lo conocimos y quienes lo respetamos tenemos que seguir honrando su legado”, recordó.

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Juan Manuel Santos, también expresidente, recordó la rigurosidad laboral de Vargas Lleras como el elemento que fortaleció su amistad. “Siempre luchó con entusiasmo y con pasión por lograr sus objetivos, esa pasión con que él asumía sus responsabilidades asumía su trabajo y los resultados maravillosos que obtenía”.

Dirigentes políticos, militares del partido Cambio Radical y personalidades de distintos sectores acompañaron esta despedida, coincidiendo en describirlo como un hombre de Estado, gladiador y gran trabajador cuyo legado trasciende las diferencias políticas que marcaron su extensa trayectoria en el servicio público.