CANAL RCN
Colombia

Inició el juicio contra dos exgenerales de la Policía y un exagente del DAS por magnicidio de Galán

Los tres fueron acusados por la Fiscalía como coautores del delito de homicidio con fines terroristas contra el dirigente liberal.

Foto: montaje realizado con imágenes de la emisión de Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
04:15 p. m.
Un nuevo capítulo en el proceso de investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán, padre del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el precandidato a la presidencia por el Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán, se abrió este martes, 12 de agosto.

Según conoció Noticias RCN, los generales retirados Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna rindieron interrogatorio ante un juzgado especializado que analizará su presunta participación en el asesinato del líder político, aquel 18 de agosto de 1989, en un acto de campaña en Soacha, Cundinamarca.

El Juicio también irá en contra del exdetective del DAS, Héctor Ernesto Muñoz, conocido como ‘La Bruja’, y se espera que, a medida que avance, el Tribunal de Cundinamarca resuelva una apelación de los abogados de la defensa por algunas pruebas que el juez se negó a aceptar.

¿Quiénes eran los generales Peláez y Serna en 1989 y por qué se les vincula con el magnicidio de Galán?

En 1989 el general Peláez era director de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) de la Policía y Serna se desempeñaba como segundo comandante de la Policía de Cundinamarca.

Según la Fiscalía, junto al entonces detective Ernesto Muñoz, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía y hombres del cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar Gaviria, fueron coautores del delito de homicidio con fines terroristas contra Galán, Santiago Cuervo y Julio Cesar Peñalosa.

Una noticia que recibió la aprobación de Juan Manuel Galán, según dijo en diálogo con el noticiero:

“Es muy importante apoyar y alentar a la justicia para que continúe avanzando en el esclarecimiento de crímenes, y no solamente este, que toca personalmente a mi familia, a Luis Carlos Galán —que representó una esperanza en el país en un momento dado— sino el de muchas otras personas, que han sido asesinadas, que has sido víctimas de la violencia en el país”.

