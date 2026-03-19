Dos moteles y hoteles fueron cerrados en Bogotá: cuatro menores de edad fueron encontrados allí

Las más recientes intervenciones, en el marco de los operativos de inspección, vigilancia y control adelantados en la localidad de Tunjuelito, permitieron a las autoridades el cierre temporal de dos establecimientos por el incumplimiento de la normatividad vigente.

¿Qué se encontró durante los operativos?

Según el más reciente informe, por parte de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se explicó que dichas acciones hacen parte de la estrategia integral liderada para ofrecer control sobre establecimientos comerciales.

En el primer caso, las autoridades cerraron un motel por un periodo de cinco días debido a que no contaba con la documentación completa para su funcionamiento en aplicación con el artículo 92 y el numeral 16.

Dentro de las irregularidades identificadas se encuentra la falta de registro en Cámara de Comercio para la venta de paquetería y bebidas alcohólicas. En medio del procedimiento también se llevó a cabo la captura de una persona.

El segundo caso corresponde a un establecimiento que, aunque inicialmente funcionaba aparentemente como un motel, fue identificado como un hospedaje de “paga diario”. A dicho lugar se le ordenó el cierre por tres días, aunado al hallazgo de cuatro menores de edad, consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas y la presencia de animales allí.

Dentro del mismo operativo también se encontró un tercer motel que fue objeto de una jornada de sensibilización tras evidenciarse la ausencia de uno de los requisitos legales.

“La Alcaldía Local de Tunjuelito reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley e invita a los propietarios de establecimientos a regularizar su situación para evitar sanciones, así como a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que afecte la convivencia y la seguridad en la localidad”, finalizó la autoridad.

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¿Qué dice la ley ante estos casos?

Según el artículo 92 del Código Nacional de Policía, establece una lista de conductas prohibidas en actividades económicas que afectan la convivencia y el cumplimiento de la ley en Colombia. Esta prohíbe que los negocios o establecimientos: