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Investigan los excesos de ‘Epa Colombia’ en la cárcel: en la mira radical decisión en su contra

El Ministerio de Justicia pidió un informe sobre los comportamientos de Daneidy Barrera a la Policía y al Inpec.

Yhonay Díaz

marzo 19 de 2026
12:05 p. m.
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Un día después del informe exclusivo de Noticias RCN que destapó los lujos y excesos que tendría Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ como privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, el Inpec anunció la apertura de una investigación en su contra.

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Noticias RCN logró establecer que la dirección general de la Policía abrió una investigación para determinar si recaen responsabilidades disciplinarias entre los custodios de ‘Epa Colombia’; así lo indicó el director del Inpec:

No podemos tener internos privilegiados, con lujos… Estamos trabajando para poder determinar una posición frente a esto.

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‘Epa Colombia’ podría ser devuelta a una cárcel convencional

Por el mal comportamiento de ‘Epa Colombia’ en la Escuela de Carabineros de Bogotá en donde cumple una sentencia de cinco años y dos meses.

Asimismo, se confirmó que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, evalúa el caso y estaría considerando la posibilidad de su traslado a otro centro de reclusión o incluso su regreso a la cárcel El Buen Pastor.

Aquí no podemos tener presos con condiciones especiales. Todos deben cumplir con el régimen penitenciario (…) Y si la sanción es que tendrá que devolverse a El Buen Pastor o sanción que afecte la redención de la pena, esperaremos que la investigación lo decida.

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Lo que le encontraron a ‘Epa Colombia’ en la cárcel

“Se conoce la denuncia de un medio comunicación que advierte comodidades, lujos, visitas y demás”, indicó el director del Inpec.

El informe de Noticias RCN detalló que entre los excesos y lujos a los que tendría acceso Daneidy Barrera están desde un vehículo de alta gama, uso desmedido de celulares y hasta riñas con reconocidas internas con ‘Epa Colombia’.

Incluso quejas de más de siete presas con las que comparte estadía en este lugar, por comportamientos en contravía con el reglamento de una persona privada de la libertad.

No solamente se podría afectar a los policías, sino esto también podría tener repercusión en la ejecución de la pena para ‘Epa Colombia’.

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