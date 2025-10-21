CANAL RCN
Colombia

Dos mujeres van a la cárcel en Sincelejo tras presuntamente incendiar a un perro con gasolina

Las señaladas, madre e hija, manifestaron que habrían cometido el delito ya que el perro se encontraba “poseído”.

Foto: Captura pantalla IG @alegato_juristas y Freepik
Foto: Captura pantalla IG @alegato_juristas y Freepik

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
10:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un reprochable caso ha mantenido consternada a la población en Sincelejo ya que el pasado 8 de octubre dos mujeres habrían asesinado a un perro al prenderlo en fuego con gasolina mientras, según habitantes de la zona, hacían rezos.

Más de 2.000 campesinos desplazados en Briceño, Antioquia, por presión de disidencias y riesgo de minas antipersonal
RELACIONADO

Más de 2.000 campesinos desplazados en Briceño, Antioquia, por presión de disidencias y riesgo de minas antipersonal

Mujeres habrían incendiado a un perro en Sincelejo

El pasado 8 de octubre, en el barrio Santa Catalina en Sincelejo, se llevó a cabo la captura en flagrancia de dos mujeres, quienes fueron señaladas, presuntamente, de quitarle la vida a un canino al quemarlo con gasolina.

Según los habitantes del sector, en donde se presentaron los hechos, afirmaron que durante la madrugada de ese día se lograron escuchar diferentes gritos que, según la senadora Andrea Padilla, podrían tratarse de rezos satánicos.

De manera inmediata, se oficializó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación mientras que el grupo Gelma se encargó de la necropsia de Rommy, el perro de raza pastor alemán que perdió la vida.

Según Alegato, la red nacional de juristas y líderes animalistas en el país, las autoras y propietarias del animal fueron imputadas por maltrato animal agravado con resultado de muerte, conforme a los artículos 339A y 339B del Código Penal.

Señaladas van a la cárcel

En una reciente actualización del caso, por parte de la senadora Padilla, ambas mujeres fueron puestas bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras que se hace oficial la condena por el delito de muerte agravada, pues Rommy murió a causa de inhalar gases inflamables.

“Hoy, el Juez de Control de Garantías, acogiendo los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y de la representante de víctimas, la doctora Juliana Franco Mazuera, abogada y directora nacional de Alegato, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario contra ambas imputadas”, explicó Alegato.

Brutal ataque a trabajador que fue a cortar la luz: lo golpearon con palos en Barranquilla
RELACIONADO

Brutal ataque a trabajador que fue a cortar la luz: lo golpearon con palos en Barranquilla

¿Cuáles son las penas de este delito?

Según la ley Ángel, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 1 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta 30 a sesenta 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, las circunstancias de agravación punitiva aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes de dicha condena.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Policía Nacional

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

Álvaro Uribe

“El presidente sigue atacando los poderes”: director del ICP sobre lo que dijo el mandatario del caso Uribe

Otras Noticias

Artistas

Rosalía podría enfrentar sanciones al hacer evento sorpresa en calle famosa de Madrid

La artista paralizó las calles de la ciudad al presentar la portada de su nuevo álbum musical.

Estados Unidos

Redada en calles de Nueva York por parte del ICE: tensión en Chinatown y Soho

Agentes del ICE desplegaron un fuerte operativo contra vendedores ambulantes en las calles de Nueva York. La redada quedó registrada en video.

Millonarios

Macálister Silva, sin filtros sobre Neyser Villarreal: el capitán rompe el silencio en Millonarios

Secretaría de Hacienda

¿Debe impuestos? Bogotá lanza Feria Virtual como salvavidas para morosos

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses