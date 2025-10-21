Dos mujeres van a la cárcel en Sincelejo tras presuntamente incendiar a un perro con gasolina

Un reprochable caso ha mantenido consternada a la población en Sincelejo ya que el pasado 8 de octubre dos mujeres habrían asesinado a un perro al prenderlo en fuego con gasolina mientras, según habitantes de la zona, hacían rezos.

Mujeres habrían incendiado a un perro en Sincelejo

El pasado 8 de octubre, en el barrio Santa Catalina en Sincelejo, se llevó a cabo la captura en flagrancia de dos mujeres, quienes fueron señaladas, presuntamente, de quitarle la vida a un canino al quemarlo con gasolina.

Según los habitantes del sector, en donde se presentaron los hechos, afirmaron que durante la madrugada de ese día se lograron escuchar diferentes gritos que, según la senadora Andrea Padilla, podrían tratarse de rezos satánicos.

De manera inmediata, se oficializó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación mientras que el grupo Gelma se encargó de la necropsia de Rommy, el perro de raza pastor alemán que perdió la vida.

Según Alegato, la red nacional de juristas y líderes animalistas en el país, las autoras y propietarias del animal fueron imputadas por maltrato animal agravado con resultado de muerte, conforme a los artículos 339A y 339B del Código Penal.

Señaladas van a la cárcel

En una reciente actualización del caso, por parte de la senadora Padilla, ambas mujeres fueron puestas bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras que se hace oficial la condena por el delito de muerte agravada, pues Rommy murió a causa de inhalar gases inflamables.

“Hoy, el Juez de Control de Garantías, acogiendo los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y de la representante de víctimas, la doctora Juliana Franco Mazuera, abogada y directora nacional de Alegato, impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario contra ambas imputadas”, explicó Alegato.

¿Cuáles son las penas de este delito?

Según la ley Ángel, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 1 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta 30 a sesenta 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, las circunstancias de agravación punitiva aumentarán de la mitad a las tres cuartas partes de dicha condena.