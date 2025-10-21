CANAL RCN
Colombia

Brutal ataque a trabajador que fue a cortar la luz: lo golpearon con palos en Barranquilla

Trabajador de empresa eléctrica fue golpeado por vecinos que se opusieron al corte de energía. El video generó rechazo.

Trabajador fue a cortar la luz Barranquilla atacado con palos
Fotos: captura pantalla redes sociales.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
08:24 a. m.
Un suceso de extrema violencia sacudió al barrio Betania de Barranquilla, poniendo en evidencia los peligros a los que se enfrentan diariamente los operarios de servicios públicos en la ciudad.

Un funcionario de una empresa de energía, que realizaba labores de suspensión del servicio por mora, fue emboscado y agredido brutalmente por dos individuos armados con palos y un machete.

La rápida intervención de la Policía fue determinante para evitar una tragedia, logrando controlar la situación y proteger la vida del trabajador de energía atacado brutalmente.

Trabajador de empresa de energía fue atacado por cortar la luz a morosos

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía en la capital del Atlántico, cuando el contratista cumplía con la orden de desconexión. Al intentar ejecutar la medida reglamentaria, fue sorprendido por la reacción desmedida de los residentes.

La víctima, en un intento desesperado por defenderse, utilizó su equipo de seguridad como escudo protector mientras era blanco de la violenta arremetida.

Atacaron a un empleado de una empresa de energía por cortar la luz

La escena de la agresión fue captada en video por ciudadanos, y las imágenes se viralizaron rápidamente en plataformas digitales. En ellas se observa cómo los dos agresores embisten al funcionario, quien casi pierde el equilibrio por los golpes recibidos.


La tensa situación terminó cuando una moto de la Policía arribó al lugar. Las autoridades lograron neutralizar la amenaza y procedieron con la captura de uno de los sujetos implicados en la agresión al trabajador de energía atacado con machete.

Tras el rescate, la empresa proveedora del servicio de energía emitió un enérgico comunicado en redes sociales, condenando la brutalidad del ataque.

La compañía subrayó que ningún empleado que cumple con su labor puede ser objeto de violencia y confirmó que su colaborador presentó inmediatamente la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía por el delito de lesiones personales.

Las autoridades y las empresas hacen un llamado a la ciudadanía para que tramiten sus reclamos y desacuerdos por los canales legales y eviten tomar acciones violentas que ponen en riesgo la vida humana.

