La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, enfrenta múltiples investigaciones judiciales y disciplinarias por la presunta falsificación de títulos académicos.

La Universidad Nacional denunció ante la Fiscalía que la congresista acreditó falsamente un título como ingeniera de minas y metalurgia, situación que ha derivado en actuaciones de tres instancias, incluyendo a la Corte Suprema y a la Procuraduría.

Las denuncias por los títulos falsos de Estrada

Según la denuncia presentada por la institución hace un año y ratificada en el sistema de información de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Ingeniería solicitó validar la autenticidad del título para obtener su matrícula profesional.

Entonces, la universidad certificó que no existe registro alguno que la acredite como ingresada. Además, el documento señala que la denunciada es reincidente en esta conducta delictiva, utilizando el mismo documento falso de manera continua para engañar a diferentes entidades.

Por su parte, la Fiscalía tiene tres indagaciones abiertas contra la representante. Fue citada a interrogatorio y no compareció; y las investigaciones se adelantan por hechos que habrían ocurrido antes de su llegada al Congreso.

Las acciones legales avanzan

Desde el lado de la Procuraduría, se abrió una investigación disciplinaria por la presunta falsedad de sus títulos académicos y su tarjeta profesional.

El escándalo parece no acabar y, con el paso de las horas, se siguen destapando más hechos indignantes. Muestra de ello, por ejemplo, son las designaciones realizadas en notarías de Medellín y Bello, donde familiares cercanos de la congresista fueron nombrados en calidad de interinidad.

La notaría 22 de Medellín fue asignada a Luz Marina Arias Ospina, tía putativa, y la notaría primera de Bello a Jesús Antonio Corrales Henao, también tío putativo.

En Caramanta, Antioquia, surgieron nuevas denuncias sobre la autenticidad del diploma de bachiller de la congresista. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa confirmó que la representante no figura en las actas de grado de 2017.