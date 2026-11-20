En medio de la jornada de protestas del 19 de noviembre, el expresidente Gustavo Petro estuvo en Cali, Valle del Cauca, desde donde hizo un llamado a “actuar” antes del año electoral:

“Quizás no hay que esperar el voto. Lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato. No se trata de esperar hasta el 2027, no se trata de esperar hasta el 2030”.

La respuesta del presidente De la Espriella llegó en el balance que entregó en horas de la noche, en el que se refierió a su antecesor, su contrincante en segunda vuelta y sus allegados:

“Pueden atacarme, insultarme y hacer toda la oposición que quieran, ¡ME TIENE SIN CUIDADO! Pero no voy a permitir que se utilice la violencia para desconocer la voluntad de millones de colombianos expresada en las urnas”.

Colombia estaría sumida en la polarización:

Al respecto, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry advirtió en diálogo con Noticias RCN que “estamos en un ambiente de polarización política en el que, por supuesto, hay derechos y garantías para la oposición, posibilidad de convocar a la manifestación pacífica y expresarse en un sentido u otro, pero esos derechos tienen límites”.

Según explicó, ya existe un precedente “de una tutela presentada por el registrador Penagos contra Gustavo Petro, justamente por descalificaciones a su gestión y un supuesto fraude en elecciones. En primera instancia se determinó que, si bien hay libertad de expresión, no puede afirmarse que son irregulares o ilegítimos los comportamientos de una persona sin un fundamento jurídico sólido”.

El exmandatario no ha incurrido en violaciones al Código Penal, ni ha cometido sedición, rebelión o asonada, “porque aquí no se ha convocado a tomar las armas en contra de las instituciones. Lo que sí se ha dicho es que el presidente debe renunciar y no es legítimo, lo que lo expone a órdenes de tutela para retractarse”.

El Gobierno no puede calificarse de ilegítimo sin fundamento jurídico:

El abogado constitucionalista indicó que ni el expresidente ni ningún otro ciudadano puede descalificar al Gobierno actual o tildarlo de ilegítimo si no tiene fundamentos jurídicos para hacerlo.

Son libres de hacer oposición, pero debe ser un ejercicio responsable que promueva un buen entendimiento, la crítica constructiva y la búsqueda de soluciones al ambiente de división, pugna y enfrentamiento que impera en el país.