Hay polémica por la revelación de los títulos falsos de la congresista Luz Verónica Estrada. El caso ya llegó a instancias judiciales.

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Noticias RCN habló con Ronald Vargas, representante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, quien se dio cuenta de las irregularidades con los títulos académicos.

¿Cuáles fueron las alertas?

La investigación comenzó tras una intervención de la legisladora en la que confundió magnesio con manganeso, despertando sospechas sobre su formación profesional.

Vargas explicó que la investigación inicial surgió cuando varios compañeros de la Facultad de Minas le escribieron preguntando por el supuesto liderazgo estudiantil de la congresista.

“No tenía rastro del liderazgo de ella”, afirmó el representante estudiantil, quien ocupaba el cargo durante la época en que supuestamente la legisladora cursó sus estudios.

La primera alerta surgió al verificar que su tarjeta profesional no aparecía en el COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería). Sin embargo, la evidencia contundente apareció al revisar un contrato por 78 millones de pesos con la DIAN, donde el perfil era que tenía que ser ingeniera de minas.

Los documentos anexos presentaban múltiples irregularidades que permitieron identificar la falsificación. “Claramente uno identifica que son falsos la tipografía, el color y las firmas”, señaló Vargas.

¿Desde cuándo se conocieron las irregularidades?

Otro elemento revelador fue que la supuesta estudiante habría cursado todos sus semestres de forma perfecta, sin verse afectada por los paros universitarios de 2017, 2018, 2019 y 2020, cuando incluso por la pandemia se canceló un semestre.

Por su parte, el COPNIA reveló que durante 2024 detectó 92 casos de falsedad en títulos académicos presentados por personas que solicitaron el registro profesional para ejercer la ingeniería. Todas estas irregularidades fueron reportadas a la Fiscalía.

Rubén Darío Ochoa, director del consejo, explicó en entrevista con Noticias RCN que el organismo realiza verificaciones exhaustivas con las universidades antes de emitir cualquier registro profesional.

“Los consejos estamos para eso, para garantizarle al Estado que las personas que ejerzan tengan la idoneidad, tengan el conocimiento y tengan los títulos que corresponden para avalar su registro profesional”, afirmó.

Entre los casos detectados se encuentra el de Estrada, quien presentó supuestos títulos de la Universidad Nacional. El COPNIA negó la expedición del registro profesional y remitió el caso a la Fiscalía.