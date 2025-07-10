CANAL RCN
Violenta persecución en Bogotá terminó con dos policías arrollados: esto se sabe

Los uniformados se encuentran fuera de peligro y recibiendo la atención médica pertinente.

Estado de salud de policías heridos en atroz atentado en Amalfi que dejó 13 uniformados muertos
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
06:49 a. m.
En la noche de este lunes 6 de octubre, la Policía Nacional desarrolló un operativo que permitió la recuperación de dos vehículos que habían sido reportados como hurtados en los barrios La Ponderosa y El Jazmín, en la localidad de Puente Aranda.

Persecución permitió la recuperación de dos camionetas robadas en Bogotá

La acción policial se llevó a cabo gracias a la rápida activación del plan candado y al apoyo aéreo del helicóptero Halcón, que permitió ubicar uno de los vehículos sobre la Avenida Primero de Mayo.

Según los reportes preliminares de las autoridades, durante la persecución, los delincuentes arrollaron a dos uniformados, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Central de la Policía, donde se encuentran recibiendo atención médica.

Uno de los vehículos fue finalmente recuperado tras ser abandonado por los responsables a pocos metros del lugar.

En un segundo procedimiento, y tras una alerta recibida a través de la línea de emergencia, los uniformados lograron localizar el otro vehículo, tipo camioneta, en la localidad de Ciudad Bolívar, recuperándola también en tiempo récord.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier hecho sospechoso o delictivo.

El mayor Diego Rojas Mesa, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, se refirió a los hechos y reveló detalles del operativo.

Dos policías fueron arrollados por delincuentes en Bogotá

Según el uniformado, “en el marco de la estrategia Seguros, Cercanos y Presentes, la Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la estación de policía Puente Aranda, logró la recuperación de dos camionetas que habían sido hurtadas de manera simultánea en los barrios La Ponderosa y El Jazmín”.

Además, indicó que los uniformados de la institución que resultaron heridos “se encuentran fuera de peligro y se recuperan satisfactoriamente”.

También reveló que “en lo corrido del año 2025 se ha logrado una reducción del 65% en el hurto automotores y la recuperación de 69 vehículos. La institución reitera su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123”.

