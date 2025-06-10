CANAL RCN
Colombia Video

Presunto responsable de fleteo a policía en Bogotá ya tenía condena por homicidio

Durante el enfrentamiento, el uniformado se defendió y disparó contra uno de los asaltantes, quien después de un tiempo, falleció en el lugar.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
01:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció detalles de un nuevo caso de delincuencia reincidente en Bogotá, tras la audiencia de imputación de cargos contra John Mancera, presunto responsable de un intento de fleteo a un policía.

Tragedia en Bogotá: niña de cuatro años cayó de un décimo piso en conjunto de Engativá
RELACIONADO

Tragedia en Bogotá: niña de cuatro años cayó de un décimo piso en conjunto de Engativá

Sujeto intentó asaltar a un policía en Bogotá

El incidente tuvo lugar en la avenida 68 cuando Mancera y un cómplice abordaron a un policía activo con la intención de robarle una cadena y un celular.

Durante el enfrentamiento, el uniformado se defendió y disparó contra uno de los asaltantes, quien después de un tiempo, falleció en el lugar.

Durante la audiencia contra el señalado, el fiscal detalló los pormenores del intento de robo.

“Allí fue abordado de manera sorpresiva por dos personas en una motocicleta. Una, es usted, quien conducía la motocicleta”, indicó José Libardo Ordóñez, fiscal del caso.

Ordóñez, también indicó que Mancera, intimidó al uniformado y “le indica que le entregue todo lo que tiene o lo mataba. Entonces empezó a despojarlo de sus pertenencias mientras el doctor John Ricardo Mancera Cuesta, los encerraba”.

Por su parte, el defensor de Mancera respaldó el argumento de la flagrancia que llevó a la legalización de la captura.

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones
RELACIONADO

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones

Sujeto que asaltó a policía ya tenía condena por homicidio

Sin embargo, lo más sorprendente del caso fue la revelación hecha por la juez: Mancera ya contaba con una condena previa por homicidio y porte ilegal de armas.

La Fiscalía ha caracterizado a Mancera como un "peligroso delincuente ya reconocido en el mundo criminal", lo que plantea interrogantes sobre cómo logró estar en libertad para cometer nuevos delitos.

El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial y penitenciario, con un enfoque particular en cómo manejar a los delincuentes reincidentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

¿Qué hay detrás de la polémica con los helicópteros MI-17? Ejército ya había advertido incumplimientos

Medellín

En video: motociclista se salvó milagrosamente de ser aplastado por un camión en Medellín

Bogotá

Avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá: este es el porcentaje al que llegaron las obras en septiembre

Otras Noticias

Ministerio de Hacienda

Países donde se puede comprar la ciudadanía: precios y requisitos en 2025

Países que permiten comprar la ciudadanía por inversión en 2025. Conozca cuánto cuesta obtener un segundo pasaporte, los destinos más exclusivos y las opciones más accesibles.

Enfermedades

La peligrosa moda de TikTok de tapar la boca con cinta para roncar que pone en riesgo la respiración

Usar cinta para roncar no funciona y pone su salud en peligro innecesario. El reto de TikTok que alarmó a los profesionales de la salud.

Artistas

Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos

Yina Calderón

Yina Calderón, entre lágrimas, confirmó la muerte del amor de su vida

Canal RCN

Comunicado de la Selección Colombia: cambio de última hora en la convocatoria por lesión