Presunto responsable de fleteo a policía en Bogotá ya tenía condena por homicidio

Noticias RCN conoció detalles de un nuevo caso de delincuencia reincidente en Bogotá, tras la audiencia de imputación de cargos contra John Mancera, presunto responsable de un intento de fleteo a un policía.

Sujeto intentó asaltar a un policía en Bogotá

El incidente tuvo lugar en la avenida 68 cuando Mancera y un cómplice abordaron a un policía activo con la intención de robarle una cadena y un celular.

Durante el enfrentamiento, el uniformado se defendió y disparó contra uno de los asaltantes, quien después de un tiempo, falleció en el lugar.

Durante la audiencia contra el señalado, el fiscal detalló los pormenores del intento de robo.

“Allí fue abordado de manera sorpresiva por dos personas en una motocicleta. Una, es usted, quien conducía la motocicleta”, indicó José Libardo Ordóñez, fiscal del caso.

Ordóñez, también indicó que Mancera, intimidó al uniformado y “le indica que le entregue todo lo que tiene o lo mataba. Entonces empezó a despojarlo de sus pertenencias mientras el doctor John Ricardo Mancera Cuesta, los encerraba”.

Por su parte, el defensor de Mancera respaldó el argumento de la flagrancia que llevó a la legalización de la captura.

Sujeto que asaltó a policía ya tenía condena por homicidio

Sin embargo, lo más sorprendente del caso fue la revelación hecha por la juez: Mancera ya contaba con una condena previa por homicidio y porte ilegal de armas.

La Fiscalía ha caracterizado a Mancera como un "peligroso delincuente ya reconocido en el mundo criminal", lo que plantea interrogantes sobre cómo logró estar en libertad para cometer nuevos delitos.

El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial y penitenciario, con un enfoque particular en cómo manejar a los delincuentes reincidentes.