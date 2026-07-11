Gobierno Petro radicará proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

El Gobierno nacional informó que el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo constitucional 2026-2030, será radicado un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país.

La iniciativa, impulsada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, se fundamenta en estudios científicos que señalan riesgos ambientales, sociales y de salud pública asociados a esta técnica de extracción.

Proyecto de ley con respaldo de la bancada del Pacto Histórico

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la propuesta se presentará con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico y que su propósito es garantizar la protección de los ecosistemas y los recursos hídricos.

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Según el funcionario, gobiernos anteriores promovieron el fracking como alternativa energética, pero el Gobierno saliente plantea un proyecto de ley para avanzar en un modelo de transición hacia fuentes renovables.

¿Cuál es el futuro del fracking en Colombia con el próximo Gobierno?

El anuncio de este proyecto de ley se conoce en medio de la transición entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, el cual planteó como parte de sus propuestas que en Colombia habrá fracking bajo condiciones estrictas y limitado a ciertas zonas.

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Su ministro designado de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó recientemente que se aplicará un modelo de “fracking responsable”, excluyendo páramos, parques nacionales y áreas protegidas.