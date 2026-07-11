CANAL RCN
Colombia

Gobierno Petro radicará proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la propuesta se presentará con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico.

fracking congreso
FOTO: Ministerio de Ambiente

Noticias RCN

julio 11 de 2026
07:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno nacional informó que el próximo 20 de julio, durante la instalación del Congreso para el periodo constitucional 2026-2030, será radicado un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país.

¿Qué pasará con el fracking? Esto anunció el próximo ministro de Ambiente designado por De la Espriella
RELACIONADO

¿Qué pasará con el fracking? Esto anunció el próximo ministro de Ambiente designado por De la Espriella

La iniciativa, impulsada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, se fundamenta en estudios científicos que señalan riesgos ambientales, sociales y de salud pública asociados a esta técnica de extracción.

Proyecto de ley con respaldo de la bancada del Pacto Histórico

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la propuesta se presentará con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico y que su propósito es garantizar la protección de los ecosistemas y los recursos hídricos.

Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella
RELACIONADO

Fabio Arjona Hincapié será el ministro de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Según el funcionario, gobiernos anteriores promovieron el fracking como alternativa energética, pero el Gobierno saliente plantea un proyecto de ley para avanzar en un modelo de transición hacia fuentes renovables.

¿Cuál es el futuro del fracking en Colombia con el próximo Gobierno?

El anuncio de este proyecto de ley se conoce en medio de la transición entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, el cual planteó como parte de sus propuestas que en Colombia habrá fracking bajo condiciones estrictas y limitado a ciertas zonas.

Empresa de envases con impacto en economía circular entra al ranking mundial de sostenibilidad de TIME
RELACIONADO

Empresa de envases con impacto en economía circular entra al ranking mundial de sostenibilidad de TIME

Su ministro designado de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó recientemente que se aplicará un modelo de “fracking responsable”, excluyendo páramos, parques nacionales y áreas protegidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Ofensiva militar en Amalfi busca capturar a alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo

Invima

Invima acumula más de 12.000 trámites represados en aprobación de medicamentos

Bogotá

Familia de Adriana Manotas exige respuestas tras su muerte en clínica clandestina

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios perdió en su presentación ante Universitario: vea los goles de la derrota azul en Perú

Millonarios perdió 2-0 ante Universitario en Perú en su primer amistoso de pretemporada. Así fue la presentación del equipo de Fabián Bustos.

Animales

¿Su perro se rasca todo el tiempo? Estas son las tres alergias más comunes

Las tres alergias que podrían explicar por qué su perro no deja de rascarse.

Unión Europea

Unión Europea exige cambios en el “diseño adictivo” de Facebook e Instagram bajo advertencia de multa millonaria

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 11 de julio

Bucaramanga

Alerta en Bucaramanga por panfletos que ofrecen dinero a cambio de medicamentos contra el cáncer