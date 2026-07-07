Mujer en Bogotá asesinó a su pareja con un cuchillo: detalles del ataque

En las últimas horas, una mujer fue judicializada por la Fiscalía tras causarle la muerte de su compañero sentimental con un arma cortopunzante en una vivienda de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 28 de junio y terminaron con la captura en flagrancia de la presunta agresora.

La hoy procesada enfrenta cargos por homicidio agravado después de que, según la evidencia recaudada por el CTI, apuñalara a su pareja durante una discusión caracterizada por agresiones verbales recíprocas.

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En medio de una discusión, la mujer habría tomado un cuchillo y lesionado a la víctima en el tórax y en uno de sus brazos.

A pesar de la gravedad de las heridas, el hombre logró salir del apartamento en busca de ayuda.

Uniformados de la Policía lo encontraron gravemente herido en las zonas comunes del conjunto residencial donde residía la pareja. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

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La mujer fue capturada en el lugar de los hechos y entregó voluntariamente el arma cortopunzante que, presuntamente, utilizó durante la agresión. Esta colaboración inicial no impidió que la Fiscalía adelantara el proceso de judicialización correspondiente.

Durante las audiencias, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó formalmente el delito de homicidio agravado. La procesada no aceptó los cargos presentados en su contra.

Por disposición judicial, la mujer deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. La decisión fue tomada considerando la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrió el homicidio.