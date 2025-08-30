Autoridades tienen a dos sospechosos bajo la mira por la muerte de Valeria Afanador

Pasados 18 días desde que se reportó la desaparición de Valeria Afanador, se dio una trágica noticia. Su cuerpo fue encontrado en Fagua, más concretamente en el río Frío de Cajicá.

El rastro de la niña, quien tenía síndrome de Down, se perdió el martes 12 de agosto. Pasadas las 10:00 a.m., la menor estaba en el recreo cuando salió de las instituciones del colegio.

¿Dónde encontraron el cuerpo de la niña?

Noticias RCN tuvo acceso y reveló el video con los últimos momentos de la menor. Efectivamente, la niña salió por una zona donde había arbustos. Si bien no había nadie que la acompañara, se sospecha si una persona la estaba incitando a salir.

Durante las más de dos semanas de búsqueda, hubo un robusto equipo que recorrió, no solamente los alrededores del colegio, sino los demás municipios. Además, se emitió una circular amarilla de Interpol.

Hasta la otra semana se tendrá conocimiento sobre el dictamen de Medicina Legal. Con este, se podrá establecer la causa de la muerte de la niña, lo cual entonces podría aumentar las líneas investigativas.

Grupo de Élite de la Policía adelanta las investigaciones

La Policía ya designó a 15 de los investigadores del Grupo Élite de la Dijin para que estén al frente de las pesquisas. Ellos van a esclarecer esta extraña muerte que mantiene a Colombia en luto.

RELACIONADO Colegio de Valeria Afanador toma primera decisión tras fallecimiento de la niña

“Se ha dispuesto de un equipo de élite para que se ponga al frente de la investigación bajo la orientación de la Fiscalía”, informó el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

Sin duda alguna, la principal incógnita alrededor del caso es por qué el cuerpo apareció en una zona cercana al colegio (solamente 200 metros), en donde se habían hecho varios recorridos. Las sospechas están sobre la mesa.

En medio de las pesquisas, se tienen a dos sospechosos por comportamientos particulares en los días en los que Afanador estuvo desaparecida.