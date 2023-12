Tras decisión de la Corte, Prosperidad Social se comprometió a cumplirle a las familias Wayúu

La Corte Constitucional ha tumbado varios de los decretos que creó el Gobierno para atender la emergencia en La Guajira.

Corte tumbó el decreto que fijaba subsidio para atender desnutrición en La Guajira

Esta vez el que quedó sin piso fue el número 11, que buscaba atender a familias locales con trasferencias monetarias. Para acceder establecieron una serie de condiciones como:

Familias que pertenezcan a comunidades Wayúu, que vivan en La Guajira y que tengan niños menores de 6 años o dentro de sus miembros a una madre gestante.

Que dichos niños, niñas, madres gestantes o titulares no integren más de una familia beneficiada.

No estar registrados como beneficiarios activos del programa Familias en Acción “Tránsito a Renta Ciudadana”.

No superar el umbral de la pobreza

La Corte Constitucional dijo anteriormente que el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro había declarado emergencia económica en La Guajira era inexequible, también pidió al Gobierno y al Congreso acciones urgentes para subsanar la crisis en esta región del país.

Ahora, la Sala Plena del Alto Tribunal decidió que no hay conexión entre el decreto que permitía las transferencias a las familias wayúu y el decreto Madre, con el que se dictó la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento. Por este motivo, se determinó no darle un efecto diferido a un año, haciendo la salvedad de que los subsidios ya entregados no deberán ser devueltos.

La determinación se tomó con dos magistrados que salvaron y aclararon su voto.

Prosperidad Social se compromete a cumplirle a las familias Wayúu

A pesar de lo anunciado, Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, que era el encargado de identificar a los hogares beneficiados, se comprometió a cumplirle a las familias Wayúu.

“Previendo la decisión de la honorable Corte Constitucional y como lo habíamos anunciado previamente, desde Prosperidad Social buscamos todas las alternativas jurídicas que nos permitiesen cumplirle a las 20 mil familias Wayuu de la Guajira. Hoy nuestros compromisos están garantizados”, escribió la exjefe de gabinete en su cuenta de X.