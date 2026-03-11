Atento: temblores masivos 'sacudieron' a varias zonas de Colombia hoy 11 de marzo de 2026
Hubo un movimiento telúrico que sobrepasó los 3.0 de magnitud. ¿En dónde fue?
Noticias RCN
12:14 p. m.
Este 11 de marzo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó el primer temblor a las 2:02 de la madrugada.
Además, a lo largo de la jornada ha advertido otros seis movimientos telúricos y el más reciente fue a las 11:11 de la mañana. ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 11 de marzo de 2026
- 2:02 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 150 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).
¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 11 de marzo de 2026?
- 2:02 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).
- 2:38 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 45 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 73 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 79 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó).
- 6:13 a.m.
Epicentro: Caucasia, Antioquia.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 37 kilómetros.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Caucasia (Antioquia), a 33 de La Apartada (Córdoba) y a 35 de Montelíbano (Córdoba).
- 6:22 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 121 kilómetros de Tumaco (Nariño), a 122 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 140 de Ancón (Esmeraldas, Ecuador).
- 9:20 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 92 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 100 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 124 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).
- 11:11 a.m.
Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 94 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 21 de Contratación (Santander) y a 25 de La Paz (Santander).