CANAL RCN
Colombia

Atento: temblores masivos 'sacudieron' a varias zonas de Colombia hoy 11 de marzo de 2026

Hubo un movimiento telúrico que sobrepasó los 3.0 de magnitud. ¿En dónde fue?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
12:14 p. m.
Este 11 de marzo de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó el primer temblor a las 2:02 de la madrugada.

Además, a lo largo de la jornada ha advertido otros seis movimientos telúricos y el más reciente fue a las 11:11 de la mañana. ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 11 de marzo de 2026

  • 2:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 11 de marzo de 2026?

  • 2:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

  • 2:38 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 45 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 73 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 79 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó).

  • 6:13 a.m.

Epicentro: Caucasia, Antioquia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Caucasia (Antioquia), a 33 de La Apartada (Córdoba) y a 35 de Montelíbano (Córdoba).

  • 6:22 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 121 kilómetros de Tumaco (Nariño), a 122 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 140 de Ancón (Esmeraldas, Ecuador).

  • 9:20 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 92 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 100 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 124 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).

  • 11:11 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 21 de Contratación (Santander) y a 25 de La Paz (Santander).

 

