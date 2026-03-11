Familiar de paciente disparó contra IPS en Cartagena: un trabajador resultó herido

Momentos de pánico se vivieron a las afueras de la institución prestadora de servicios de salud (IPS) Virrey Solís, en Cartagena, luego de que un hombre armado, presunto familiar de un paciente, disparara en repetidas ocasiones contra el centro de salud y su personal.

De acuerdo con el director del Departamento Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena, Rafael Navarro, sobre las 3:40 de la madrugada del miércoles, 11 de marzo, destruyó la entrada y las puertas del consultorio 106 de la IPS, atacó a un guardia de seguridad y amenazó a otro, cuando le informaron que no tenía permitida la entrada.

Quien llevó la peor parte, sin duda, fue el vigilante herido. Con seis impactos de bala en uno de sus brazos y espalda, fue trasladado en estado crítico a la clínica Madre Bernarda, en la capital del departamento de Bolívar, en donde es atendido bajo pronóstico reservado.

Servicio de urgencias se encuentra suspendido de manera provisional:

De inmediato, se reportó el ataque a la línea del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Desastres (Crue), que se presentó en el lugar, junto a unidades de la Policía y paramédicos.

Según Navarro, “la urgencia en estos momentos está cerrada, se están haciendo todo el tema de revisiones, aspiran a que al mediodía esté nuevamente abierto el servicio de urgencias para esa clínica. Son daños menores, realmente, así que en este momento lo que realmente nos preocupa son las heridas que tuvo el vigilante”.

El agresor logró fugarse, pero hay una recompensa por información que permita su captura:

El agresor logró escapar, pero las autoridades de Cartagena publicaron un volante con su foto y una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

Navarro rechazó los ataques contra el talento humano del sector salud, su infraestructura y pacientes e hizo un llamado a la reflexión entre los cartageneros: “La misión médica está para servir a todos los ciudadanos, para salvar vidas y merece todo nuestro respeto y solidaridad”.