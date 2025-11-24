CANAL RCN
Policía rescata a niña de 5 años con discapacidad bajo estado de abandono en Valledupar

La menor fue trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de López para una valoración médica integra

noviembre 24 de 2025
05:33 p. m.
La Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, dejó bajo protección a una niña de aproximadamente 5 años en condición de discapacidad, quien fue encontrada sola y en aparente estado de abandono en una vivienda del barrio Villa Castro, en Valledupar. La menor fue hallada llorando y sin la presencia de un adulto responsable.

Con este caso, ya son 37 niños, niñas y adolescentes puestos este año a disposición del ICBF en Valledupar por diversas situaciones de vulneración de derechos.

Llamado ciudadano permitió el rescate

El procedimiento se desarrolló tras una alerta de la comunidad que informó sobre el posible abandono de la menor. Al llegar al lugar, la propietaria del inmueble permitió el ingreso de los uniformados y relató que la madre dejaba sola a la niña cada tarde, regresando únicamente en horas de la noche.

Los policías encontraron a la menor acostada en una cama, con signos visibles de discapacidad. De inmediato fue trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de López para una valoración médica integral, donde el personal especializado determinó que presentaba quebrantos de salud y quedó bajo observación en la unidad de pediatría.

El caso fue asumido por el ICBF y un equipo interdisciplinario que adelanta el proceso de restablecimiento de derechos, conforme a la Ley 1098 de 2006.

Protección integral y llamado a la ciudadanía

El teniente coronel Hernán Mauricio Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó que la intervención garantizó la prevalencia de los derechos de la niñez y la atención a menores con afectaciones en salud mental o discapacidad.

